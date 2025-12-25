【有片】三寶對決？中壢騎士逆向超車 下秒遭違規機車撞上

卓姓男騎士先是跨越雙黃線逆向超車，之後準備左轉，結果在待轉時遭後方同樣逆向的25歲鍾姓男騎士撞上。圖：讀者提供

桃園市中壢區文化路昨(24)日上午7時17分許發生車禍，當時一名20歲卓姓男騎士先是跨越雙黃線逆向超車，之後準備左轉，結果在待轉時遭後方同樣逆向的25歲鍾姓男騎士撞上，所幸無人傷亡。

有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

中壢警分局說明，鍾男騎乘機車沿文化路往吉林路方向逆向直行，而與欲往文化路452巷左轉之卓男發生交通事故，無人受傷。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，用路人行車務必遵守交通規則，切勿貪圖一時方便違規，以免因視線死角或反應不及，釀成交通事故。另提醒用路人行經路口時應減速慢行、注意車前狀況並禮讓直行車，共同維護行車安全，避免憾事發生。

