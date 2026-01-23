有片／三立採訪車失控撞進彰化銀行「驚悚瞬間曝」 內部磚牆倒塌嚇壞民眾

三立採訪車失控撞進彰化銀行。 （警方提供）

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23）日下午發生嚴重車禍，一輛三立的採訪車不明原因撞進了彰化銀行內，從畫面中可以看到，其磚牆倒塌，門窗歪斜，稍早，警方也公布了採訪車暴衝進去的影片，另外，傷者的名單也曝光。

三立採訪車暴衝！ 10人輕重傷

警方說明，今天15時許，1輛自小客（駕駛：林男）沿一江街北往南行駛，突衝進南京東路2段銀行，造成10名民眾輕重傷，駕駛經檢測酒測值為0。分局立即派員到場執行交通管制，並協助民眾送醫，另派遣鑑識人員到場，詳細肇事原因釐清中。

彰銀內部畫面曝光。（讀者提供）

驚悚瞬間曝光（影片右上角處）

該起車禍相當嚴重，民眾也曝光了內部畫面，只見裡面磚牆倒塌，門窗歪斜，可見撞擊力道之大，網友也直呼真的很可怕。稍早，警方也公布，現場監視器畫面，只見採訪車速度相當快，直接撞進銀行裡，路邊的民眾嚇到立刻閃躲相當驚悚。

彰銀內部畫面曝光。（讀者提供）

傷者名單

女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。 男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。 女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。 男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。 女88、意識清醒、輕傷，送臺安。 女49、意識清醒、輕傷， 2送臺安。 男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。 男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。 男 司機 未送醫

