【有片】《三立》採訪車撞進彰化銀行釀3重傷、7輕傷 「撞擊瞬間」畫面曝光

三立採訪車撞擊彰化銀行瞬間畫面曝光。（Threads @yihsuan_111授權提供）



《三立新聞台》一輛採訪車今天（23日）下午行經台北市中山區一處路口時，突然衝向路邊彰化銀行，車輛直接撞進彰化銀行內，更疑似有路人被直接撞上，巨大的聲響嚇壞銀行內外的民眾及行員，警消趕到後，確認現場3人重傷、7人輕傷，陸續將傷者送往醫院救治。

有路過民眾的行車紀錄器剛好拍下採訪車撞擊瞬間，只見採訪車疑似並未剎車，直直往彰化銀行的方向衝，更疑似有一名路人遭撞上，目前肇事原因警方仍在調查中。

