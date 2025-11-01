有片／上海女孩萬聖夜扮哆啦A夢被警方帶走問話 網友秒破案：因為「多倫多方臉」

中國上海市一名女孩，10月31日萬聖夜扮成哆啦A夢，被警方帶走問話。翻攝X「李老師不是你老師」



10月31日是俗稱「西洋鬼節」的萬聖夜（Halloween），有兒童扮裝挨家挨戶要糖的傳統，近年這股風潮在亞洲流行，不分老幼都玩起扮裝。但在中國上海市，一名年輕女子扮裝成日本經典漫畫角色「哆啦A夢」，竟被警方帶走問話，網友大呼不解。

X帳號「李老師不是你老師」31日發布一段影片，一名穿著哆啦A夢布偶裝的女孩原本和朋友開心拍照，下一段畫面就是警察將她帶走問話；摘下頭套的女孩在警方示意下，走進掛著「上海市財政局監督檢查局」招牌的建築物中。

與女孩一同拍照的朋友，分別扮成大雄、靜香、胖虎及小夫，但他們似乎並未被警方帶走。

大惑不解的網友留言「小叮噹（哆啦A夢舊譯名）都不行？」但很快有網友留言，「破案了，她cos的是多倫多方臉」。

「多倫多方臉」是一名定居加拿大多倫多的中國人，取名由來是諷刺以評論國際政治出名的愛國網紅「波士頓圓臉」。

旅居加拿大多倫多的中國網紅「多倫多方臉」。翻攝YouTube

根據「多倫多方臉」的公開訊息，是名商人、時事評論員兼YouTuber，社群大頭照是哆啦A夢。根據其自介，「多倫多方臉」曾於海外攻讀經濟學碩士學位，回國後創業。

新冠肺炎疫情時，身處爆發地武漢的「多倫多方臉」親眼目睹武漢封城期間的亂象，決定離開中國前往多倫多定居。移居加拿大後，「多倫多方臉」經常發片評論中國時政，包括白紙運動、經濟問題等。

有網友一針見血地留言「我猜她本來不知道多倫多，等出來後怎麼也得翻個牆才能滿足好奇心」，還有「政府每天都在努力給新青年科普知識」。

