【有片】世界盃開踢場邊名場面連發 南韓記者播報到一半被當眾獻吻

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2026年世界盃正式開打，場邊花絮引起關注。（取自X@centregoals、@433）



世界盃正式開踢，除了南韓逆轉擊敗捷克、墨西哥擊敗南非，讓球迷熱血沸騰外。場外氣氛同樣成為焦點，一名南韓球迷被數名墨西哥球迷高高拋起，高喊「韓國人」致敬2018年世界盃的「恩情」。還有南韓電視台記者現場連線時，也被熱情球迷搭肩、親臉，意外成為另類主角，讓本屆世界盃一開幕就充滿濃濃嘉年華氛圍。

2026年美加墨世界盃12日正式點燃戰火，比賽首先從A組開始，這小組由東道主之一的墨西哥、南非、南韓和捷克組成。此役南韓隊在上半場與對手陷入僵局，雖然下半場率先遭到對手破門，但最終以2比1逆轉險勝歐洲勁旅捷克隊，在小組賽順利旗開得勝。而墨西哥則以2比0擊敗南非。

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當賽事吸引眾人目光時，場邊的狀況也同樣令人注目。在世界盃首場比賽開踢前，全場觀眾一起把墨西哥寬邊帽（sombrero）拋向空中，上演了一場席捲整座球場的「帽子雨」盛況。

體育媒體CentreGoals在社群平台發布影片，眾多墨西哥球迷齊力將一名南韓球迷拋向空中，隨後大喊，「韓國人、韓國人、韓國人」。報導指出，這位南韓球迷永遠不會忘記在墨西哥舉辦的世界盃。

下方有網友留言說，「這就是世界盃的魅力所在：團結世界。」還有一名網友表示，「很高興看到墨西哥人如此熱情、活力地尊重韓國人。來自首爾的我，向你們說聲謝謝！」

墨西哥與南韓的足球情誼來自2018的世界盃，當時墨西哥在小組賽已0:3輸給瑞典，晉級形勢岌岌可危，必須靠另一小組賽的南韓隊打贏德國隊才能晉級。而南韓爆冷以2:0擊敗衛冕軍德國，間接把墨西哥隊「抬進」16強。

而韓國文化廣播公司（MBC）記者也到墨西哥現場報導這場盛大賽事，卻遇上一段意想不到的插曲。當時該記者正在南韓隊小組賽前進行報導，不料一名當地球迷從後方走過來時看到鏡頭，先在不遠處比了個愛心，然後就走到記者旁邊搭肩並挽著他的手臂，讓這名記者受寵若驚到整張臉都笑皺了，當他用西班牙文講「謝謝」時，這名球迷扳過記者的臉親了一下，讓記者嬌羞地發出「啊～」的驚訝聲。

這段記者被現場球迷熱情問候的影片，成為經典的世界盃名場面之一，焦點不在球場上，而是在記者的麥克風後面發生。

網路上瘋傳的影片，除了友誼時刻、熱情時刻，當然也少不了美女。2名墨西哥性感美女穿著超低胸衣服，邊跳邊扭歡呼喝采，有人認為這為比賽帶來了更多活力與「美麗的風景」。

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