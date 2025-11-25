有片／中和恐怖車禍！貨車右轉輾單車婦 她幸運撿回一命

新北市中和區昨（24）日發生驚悚事故！58歲余姓男子駕駛大貨車行經中和區中山路二段、永和路口時，右轉時疑似視線死角，未注意右側的腳踏車，當場將人車撞倒，63歲張姓婦人被捲入車底，警消到場後將其救出，婦人雖然全身多處骨折，但意識清楚，幸運撿回一命，送醫治療後暫無生命危險，驚險的過程也曝光。

大貨車右轉時撞倒單車騎士，導致婦人全身多處骨折。（圖／TVBS）

2人均無酒駕 警研判疑似視線死角釀禍 監視器畫面顯示，昨日下午4時許，張姓婦人騎乘腳踏車行經中和區中山路二段，後方1輛大貨車緩慢靠近婦人之後，準備在永和路右轉，但駕駛疑似視線死角未注意腳踏車，當場將婦人撞倒在地，張婦旋即被捲入砂石車底下，余姓駕駛才連忙急煞。

救護人員到場後協助婦人脫困，經查其全身有多處骨折，所幸未傷及致命部位，婦人經送醫搶救後已無生命危險。警方事後調查，余姓駕駛與婦人均無酒駕，初步研判疑似視線死角肇事，但詳細肇事原因以及責任歸屬仍待調查釐清。

