有片／中國公安發布影片 太子集團首腦陳志憔悴落魄「遣送回國」

太子集團首腦陳志1月7日被中國公安押解回中國，圖為中國公安部1月8日公布之影片截圖。翻攝公安部刑偵局微博視頻號



涉嫌國際詐騙的太子集團首腦陳志7日在柬埔寨落網，被引渡回中國。中國公安部8日公布將陳志押抵中國的影片，可見到38歲的陳志神情憔悴，全程沒有任何表情。

中國公安部在影片中指出，1月7日，在柬埔寨相關部門支持與配合下，公安部派出工作小組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目、中國籍的陳志從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的另一個重大戰果。

公安部稱，經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐欺、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部相關負責人表示，公共安全機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪者，認清情勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會中，被問到陳志遭遣送回中國一事時回答「具體情況中方的主管機關會發布消息，你可以保持關注」。

不過她隨即表示：「打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。一段時間以來，中國人與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效。中國願意與包括柬埔寨在內的周邊國家加強執法合作力度，維護人民的生命財產安全和區域國家的交往合作秩序。」

