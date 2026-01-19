有片／中國包頭鋼廠爆炸2死逾80傷 震碎10公里外商家玻璃門

2026年1月18日，中國內蒙古包頭市的一處板材廠蒸汽球罐發生爆炸，導致廠區建築嚴重受損。央視新聞



中國內蒙古包頭市昨日（1/18）下午發生重大爆炸事故，國有企業包頭鋼鐵旗下的板材廠蒸汽球罐發生爆炸，造成廠區內2人死亡，8人失聯，84人受傷在院治療，更讓遠在10公里之外的商家玻璃門被震碎，威力驚人。

綜合中國媒體報導，昨日下午3時許，包頭市九原區爾甲亥村的包鋼股份稀土鋼板材廠發生爆炸，一個直徑約6至7公尺的鐵罐被炸飛到3公里外的村莊，將無人居住的民房砸出深坑。

在社群平台上，包頭各區網友都表示聽到爆炸聲音，並感受到「震感」。有網友說，事發時聽見「砰」的一聲，感覺到樓房在晃動，緊接著樓下車輛的防盜器就響了。另有網友聽到聲響並感覺到震動，以為「地震了」。

爆炸衝擊波導致廠區建築嚴重受損，高壓室的鐵門被炸飛，設備散落一地。與爆炸發生地直線距離超過10公里的一間商店店員表示，當天下午3點多，店裡聽見「轟」的一聲，店面的一扇玻璃門就碎了，幸好當時沒有傷到人。

2026年1月18日，中國內蒙古包頭市的一處板材廠蒸汽球罐發生爆炸，距離事故發生地超過10公里的商家玻璃門也被震碎。極目新聞

包頭市政府今日（1/19）上午舉行記者會，通報包鋼股份板材廠爆炸事故相關情況，指事故原因為煉鋼作業部的一個650立方公尺的飽和水、蒸汽球罐發生爆炸。截至目前，爆炸已造成廠區內2人死亡，8人失聯，84人受傷在院治療，其中有5人重傷。

官方稱，內蒙古自治區已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，絕不姑息。公安機關亦已依法對相關企業責任人採取措施。

