【有片】中國官媒逼問「斬殺線」陷尷尬 貝森特：我聽不懂

美國財政部長貝森特21日在瑞士達沃斯舉行記者會，被中國記者逼問美國是否存在「斬殺線」。美聯社



中國網路及官媒近日頻繁宣傳「斬殺線」一詞，用於渲染美國民眾的經濟困境，引發熱議。中國官媒記者21日詢問美國財政部長貝森特「美國是否存在斬殺線」，但因記者的語言能力問題，貝森特顯然聽不懂，中國網路則將此炒作為「貝森特避而不答」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）21日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會期間舉行記者會時，中國「中央廣播電視總台」記者提問稱，有人用「斬殺線」（kill line）形容美國家庭財務的脆弱，只要出現突發開支，就可能讓民眾從中產階級滑落至財務崩垮的狀態。她希望貝森特對此發表看法。

廣告 廣告

貝森特回答，川普在第一個任期內，讓領時薪的勞工收入顯著增加，現在也可能用關稅收入向每個家庭退稅1000美元，這筆錢會有很大的幫助。他同時抨擊拜登政府讓物價高漲，導致民眾必需開支大增，川普政府正努力改善。

不過，中國記者仍不放棄，繼續追問：「所以您認為美國存在斬殺線嗎？」但她對「kill line」的發音近似「Q line」，貝森特帶著疑惑表情說：「我不懂…？」

中國記者又以不流暢的英語努力解釋，但貝森特直言：「我無法理解妳的問題，我想妳自己也無法理解。」

然而，部分中國自媒體卻宣稱是貝森特「避而不答」。

「斬殺線」一詞原為電玩用語，指對手玩家狀態跌至可被一擊秒殺。一名曾留美的中國B站網紅「斯奎奇大王」（網友稱為「牢A」）近日以該詞語比喻美國現況，稱美國中產階級與赤貧之間缺乏緩衝帶，一旦自中產落入赤貧，就會觸發連鎖性的「斬殺」機制。

這套敘事隨後被中共官媒採用，用於渲染美國貧困問題。它被描繪成為一道致命門檻，一旦越過便慘遭「斬殺」，再無翻身機會。《紐約時報》、《經濟學人》近期都曾報導中共大幅渲染「美國斬殺線」，卻避而不談中國的經濟困境。

更多太報報導

WSJ：美國積極尋求推翻古巴共產政權 盼年底前實現

【有片】川普累了？達沃斯演說四度將「格陵蘭」說成「冰島」

川普急踩煞車！撤回關稅且排除動武 與北約達成格陵蘭協議框架