有片／中國最安全！ 公安宣導「日本好危險」：乖，咱不去

中國公安宣導大家別去日本，因為太危險了。（翻攝X@whyyoutouzhele）

中日關係急速惡化，中國當局呼籲民眾「抵制」避免赴日旅遊。近期更有一段中國公安宣導大家別去日本影片，連番直指日本很危險，待在中國的家「最安全」。

這隻影片相信由新疆烏蘇公安所發布，一開頭1男1女公安就請中國公民「停手」，別再訂前往日本的機票與酒店，開始細數日本的「危險」。

日本很危險！ 中國公安宣導別出國

2名公安一搭一唱，表示去日本就是「花錢找罪受」「安全開盲盒」，並說「以為去追櫻花、吃刺身？小心變渡劫局」，批日本治安差、遇襲風險高，還有電信詐騙「專盯中國人」。

接著他們還警告，去爬富士山恐「失聯」、去鐵軌打卡可能會賠上一條命；另外日本地震與暴風雨「說來就來」，沒有醫療保險恐花錢如流水。

公安強調，國家已再三提醒少赴日，大家別跟安全過不去，並說中國有好山好水，哪個不比「踩坑之旅」香？安全比打卡重要，請大家轉發出去，在家安穩最強，「乖，咱不去！」

中國少赴日？ 網友樂見

網友看到後大肆嘲諷「先把護照還給新疆人」「公安要特地拍這種影片….這國家真的完全沒在檢討自己人問題…」「很好啊！不要去！拜託不要去！還給世界一個乾淨的日本」「中國人專騙中國人」「中國多拍這種影片，讓大家好好玩日本，不需要再聽到中國人的聲音，或是突然闖進你的照片裡面」。

不過，目前該段影片疑似已遭下架。

