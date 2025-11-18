有片／中國模特大賽「廣東冠軍」是她 挨轟如廣場舞大媽！網驚呆

15號選手上台架式十足，毫不怯場。（翻攝微博）

中國國際模特大賽日前落幕，廣東賽區由1名年齡看起來較大、略顯豐腴的女子拿下冠軍，惹來網友議論，質疑背後有後台，甚至酸說如「廣場舞大媽」。

根據《世界新聞網》報導，這場比賽為第28屆國際模特大賽中國總決賽，中國設有多個賽區，各賽區冠軍最後會聚集在深圳舉辦總決賽；賽事亮點除模特兒在伸展台比拚外，比賽畫面還能被放入演員海選中。

不過在廣東賽區，獲選冠軍的是15號選手。她走秀時服裝包含「旗袍+古典圓扇」「禮服+禮帽」「露肚臍賽車女郎」等，加上容貌看起來較為「成熟」，最終竟擊退一票對手奪冠，惹來網友一陣嘲諷。

來自香港的15號選手拿下國際模特大賽廣東賽區冠軍。（翻攝微博）

網友大酸「廣場舞大媽終於霸氣四射地粉墨登場，眼嗆著就能在明年的春晚上亮相了。」「高齡業餘組不行嗎？」「還是廣東孝順人家捧閨女這是捧娘」「有錢圓個夢怎麼了？」「應該把陝西、四川、遼寧、廣東的選美評審名單公開出來，這樣才顯得公平公正」「查一查背後有沒有什麼背景」

不過也有人認為「我看了照片覺得有點意外 但仔細想想也合理 大齡選手有獨特魅力 希望多些不同年齡的展示機會」「說實話一開始沒太注意她 但看到她走秀真的驚艷 別說大齡 就是年輕人都不一定有這種氣場」。

