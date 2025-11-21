有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。
綜合中國媒體報導，這名「瘋子新娘」的傳聞在網上掀起一陣旋風，有些網友對她的外貌評頭論足甚至用「地獄新娘」、「紙紮新娘」等尖刻的言詞人身攻擊。然而，也有不少人對她深表同情與不捨，推測她可能遭遇了難以承受的重大變故，希望透過新娘的裝扮，來彌補生命中的殘缺與遺憾。網上對於她的經歷眾多紛紜，加深了她的神祕色彩。
其中一種說法是，這名瘋子新娘在大喜之日，新郎遲遲未至。不料，新郎竟是發生嚴重交通意外而撒手人寰，女子趕抵現場時，親睹伴侶躺在血泊之中，當場情緒崩潰，痛不欲生，當丈夫下葬後，她也精神失常，每天穿著婚紗等待丈夫來迎娶自己。
另一位自稱是她舊識的鄰居則揭露截然不同的慘痛經歷，鄰居聲稱女子跟丈夫從大學時期就相知相戀，儘管女方家庭反對，她仍堅決下嫁。婚後生活本有家人援助，孰料先生竟對婚姻不忠，以假離婚為名義騙她上當，還立刻帶小三登堂入室，對她百般折磨，甚至不允許她探視自己的稚子，讓她只能偷偷去探望。這位鄰居懇請大家停止散布不實的謠言，並澄清女子為人非常有禮，身上的嫁衣甚至是她自己親手縫製。
儘管外界對瘋子新娘的真實人生遭遇仍然一知半解，但她的處境依然牽動許多人的心，讓眾人對她心生同情，紛紛疾呼網友應停止對她人身攻擊或惡意詆毀，東明縣的當地店家和小販們也從未將她視為異類或潛在的麻煩人物，反而給予格外的關照與保護，並不會刻意趕走她或干擾她，這種默默的尊重與體諒，或許就是對她最大的溫柔與支持。
