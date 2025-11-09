【有片】中壢女超商偷逾千元飲料、三明治 遭店員秒抓包下場慘

一名41歲劉姓女子進入店內後，偷取價值約1100元的飲料及三明治，未結帳即離開。圖：讀者提供

桃園市昨(8)日晚間18時40分許，中壢區中和路一間超商發生竊盜事件。一名41歲劉姓女子進入店內後，偷取價值約1100元的飲料及三明治，未結帳即離開，遭店員當場發現報警。中壢警分局迅速到場將劉女逮捕，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

中壢警分局迅速到場將劉女逮捕，全案依竊盜罪嫌移送法辦。圖：讀者提供

影片中可以看到劉女手上緊抓兩大袋偷來的商品，店員為阻止劉女，勾住其脖子一路與其拉扯至馬路中央。中壢派出所當晚獲報在中和路超商有竊盜案發生後，也立即派員到場處理。

警方表示，經了解，41歲劉女進入超商後，竊取價值約1100元之飲料及三明治後，行經櫃台未付帳即離開，被店員當場發現阻止離開，並報警到場，警方當場將劉女逮捕帶回，全案警詢後依竊盜罪嫌依法偵辦。

