有片／中壢家具廠凌晨陷火海！交流道濃煙瀰漫 百名消防員急灌救...駕駛驚：完全看不到路

桃園中壢中園路一間家具工廠凌晨發生火警，鐵皮廠房全面燃燒，濃煙一度影響交流道視線，消防動員百人搶救，所幸無人傷亡。（翻攝自臉書／內壢大小事）

桃園市中壢區中園路一處家具工廠今（7日）凌晨突發火警，鐵皮廠房瞬間陷入火海，猛烈火勢伴隨大量濃煙，讓行經交流道的用路人直呼「幾乎看不到路」。消防單位獲報後迅速集結大批人車搶救，火勢於凌晨1時許完全撲滅，所幸並未傳出人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

中壢家具廠深夜起火？ 鐵皮廠房全面燃燒

桃園市消防局指出，火警發生在今凌晨0時02分，地點位於中壢區中園路一間家具工廠。由於起火建築為鐵皮結構，廠內堆放大量家具與易燃物，加上夜間風勢影響，火勢迅速擴大，現場一度全面燃燒，遠處即可看見火光。

廣告 廣告

為何濃煙瀰漫？ 中壢交流道一度能見度不佳

消防人員趕抵現場時，濃煙不斷竄升，影響周邊交通。有多名網友在臉書社團「內壢大小事」發文表示，行經交流道或下匝道時，煙霧瀰漫、視線受阻，「煙很大 完全看不到路」，還有人提到，中原陸橋一帶也明顯聞到燒焦味。

消防動員百人搶救 凌晨1時17分撲滅

為防止火勢延燒，桃園市消防局第二大隊內壢分隊立即請求支援，陸續調派多個分隊前往灌救，現場共出動104名消防人員、43輛消防車及2輛救護車。火勢於凌晨0時51分獲得控制，並在1時17分完全撲滅，經清查後確認無人員受困或受傷。

起火原因是什麼？

消防單位表示，目前火災原因與實際財物損失仍有待後續鑑識與調查，相關細節將由火調人員進一步釐清。至於濃煙是否造成周邊影響，相關單位也將持續掌握後續狀況。

更多鏡週刊報導

蔡依林遭影射耍大牌？飛機換位事件真相曝光 Threads爆料網友帳號急鎖私人

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

魏哲家訪日驚喜掏出1物！高市早苗嚇呆合不攏嘴 台積電讓日網超感動