【有片】中壢深夜上演警匪追逐！偷車賊拒檢逃逸 無辜騎士慘遭擊落

桃園市中壢區昨(8)日晚間22時許上演警匪追逐，一名50歲徐姓男子在永嘉街竊取自小客車後，於高鐵南路遭獲報追捕的中壢警分局員警攔查，但其竟拒檢逃逸，甚至加速衝撞員警，警方隨即果斷朝左前輪開槍制止。徐男逃竄將近7公里，途中更擦撞無辜機車騎士，最終仍在平鎮區復旦路被警方破窗壓制，順利將他繩之以法，全案依法送辦。

中壢派出所說明，昨日晚間接獲民眾報案，指稱停放於永嘉街之自小客車遭竊，警方隨即派員到場查處，除沿線調閱周邊監視器外，亦派線上巡邏網加強巡查。當晚調閱監視錄影畫面發現該失竊車輛行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。

員警22時45分許於高鐵南路四段與福達路一段路口發現徐男駕駛該失竊車輛，但其拒絕受檢，並駕車衝撞下車攔停之警員，已對員警生命、身體安全造成急迫危害。員警在符合用槍時機下，依法正確使用警械，朝該車左前輪射擊，試圖制止其行為，徐男仍不顧用路人安全，持續闖紅燈逃逸。

警方立即通報勤務中心實施攔截圍捕，並由中壢派出所、興國派出所同仁一路尾隨。徐男於逃逸途中，行經平鎮區民族二段欲右轉文化路，擦撞停等紅燈之57歲宋姓重機車騎士，致該名騎士右肩受傷、車輛受損，徐嫌仍未停車持續逃逸。

最終警方於22時50分許，在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐嫌攔停，過程中巡邏車輛及警員裝備受損，員警依法使用警棍破窗，將徐嫌制伏帶案。另有員警於執行過程中手部擦挫傷，送醫包紮後已無大礙。

警方指出，經查徐男半年內已竊取4部自小客車、1部計程車、1部機車，連續之犯罪行為不斷，此次更行駛失竊汽車拒檢逃逸、衝撞警方、藐視公權力及危害公共安全之不法行為，警方依法採取必要強勢作為，絕不寬貸。此案警詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官羈押，以保護市民生命財產安全及社會秩序。

