【有片】中壢騎士為閃左轉車 急煞慘摔「大字型」倒地不起

路口突然出現一台自小客車要左轉，騎士疑似為了閃避而急煞，當場慘摔。圖：翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

桃園市中壢區東園路9日上午8時38分許發生一起車禍，31歲蔡姓男子騎機車沿東園路直行往南園路方向，路口突然出現一台自小客車要左轉，騎士疑似為了閃避而急煞，當場慘摔。對此，中壢警分局表示，雙方並沒有碰撞到，該起事故造成騎士腿部有輕微擦挫傷，所幸沒有生命危險。

雙方當下並沒有碰撞到，騎士摔倒後仍在地上呈現「大字型」倒地不起。圖：翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

中壢交通中隊說明，59歲江姓男子駕駛自小客車自東園路邊欲左轉往南園路方向，騎乘機車沿東園路直行往南園路方向之31歲蔡男疑似為了閃避，緊急煞車後倒地，雙方未碰撞。蔡男摔倒後腿部受有輕微擦挫傷。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。中壢分局長林鼎泰呼籲，用路人行經路口務必減速慢行、注意周遭動態，轉彎或變換車道時更應禮讓直行車，共同維護交通安全。

雙方當下並沒有碰撞到，騎士摔倒後仍在地上呈現「大字型」倒地不起，過程全被後方車輛行車紀錄器拍下來，在網路上引發熱議。有網友說，「躺的這麼順的嗎 而且沒碰到啊？？？」、「一個沒讓一個懶得提早收油門…躺好了」、「雖然切出來的車車不對..但這個躺好睡也太像碰瓷了吧」、「所以騎士是嚇到心臟病發嗎」。

