【有片】丹麥F-16機隊捍衛領空46年後全數退役 烏克蘭、阿根廷成為新歸宿

在服役46年之後，丹麥F-16機隊全數功成身退，圖為727中隊F-16最後一次編隊飛行畫面。（取自丹麥皇家空軍臉書）





因為格陵蘭問題而成為全球關注焦點的丹麥，18日將投入服役已有46年的F-16戰機正式退役，並將捍衛領空的重責大任交付給新一代的美製F-35機隊，不過這批沙場老將由於機體仍然維持在良好狀態，因此將會「退而不休」，成為捍衛烏克蘭、阿根廷空域的重要戰力。

軍事新聞網站The Warzone報導，丹麥軍方18日在位於該國南部的斯克呂斯特魯普空軍基地（Skrydstrup Air Base）舉行F-16戰機機隊的退役儀式，在丹麥皇家空軍（RDAF）最後一個操作該機種的727中隊，完成最後一次編隊飛行之後，這款捍衛丹麥空域近46年的戰機，正式卸下了肩上的任務。

首架F-16在1980年正式落腳丹麥 展開46年的守護歲月

在距今46年前、1980年的1月，呼號為「VIT」的丹麥空軍飛官赫維特（Hvidt）駕駛該國首架F-16，降落在斯克呂斯特魯普空軍基地，赫維特之後也成為727中隊的中隊長，率領F-16機隊投入實戰任務。

報導指出，在被稱為「世紀標案」的大規模採購之中，丹麥與比利時、荷蘭與挪威等國聯手在1970年代末期，展開F-16戰機的籌獲作業，取代包括美系F-100「超級軍刀」（Super Sabre）、F-104「星式」（Starfighter），以及瑞典紳寶（Saab）集團研製的J 35「龍式」（Draken）等各款老舊戰機，最終丹麥分兩階段，採購了為數77架的F-16A/B系列Block1/15構型戰機。

其後，丹麥投入「歐洲空軍參與」（European Participating Air Forces）計畫，並且對F-16機隊進行中壽期升級（MLU）案，完成61架F-16戰機的改良，使其達到F-16AM/BM構型的標準，與F-16C/D Block50/52戰力大致相仿，只有雷達系統並未升級。

丹麥F-16服役期間多次參與國際任務，留下輝煌紀錄，圖為該款機隊在格陵蘭上空巡弋畫面。（取自丹麥皇家空軍臉書）

國際重大任務幾乎無役不與 留下彪炳服役紀錄

丹麥皇家空軍最終擁有4個中隊的F-16戰力，723與726兩個中隊駐於奧堡空軍基地（Aalborg Air Base），負責日德蘭半島北部空域的安全，727與730中隊則駐於斯克呂斯特魯普，擔負丹麥南部空域安全的責任。在服役的數十年期間，丹麥F-16戰機陸續投入了包括1999年西方聯軍對前南斯拉夫的行動、2002年至2003年在阿富汗的「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom），2011年利比亞「聯合保護行動」（Operation Unified Protector），以及2014年至15年，和2016年兩度的中東「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom），更在2009年時，首度在北約空中警戒任務之下進駐冰島。

為了推動戰力現代化，丹麥軍方近年向美國採購第五代先進戰機F-35，且在2023年4月時，於美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）接收首架該款戰機，其後更將採購數量從27架提升至43架，預計可在2027年全數投入服役，也因此讓丹麥軍方可順利將F-16退役。

丹麥近年採購先進F-35戰機，積極推動空中戰力現代化，圖為該國F-35飛越首都哥本哈根上空的畫面。（取自丹麥皇家空軍臉書）

針對丹麥需求高度客製化 沙場老將在阿根廷、烏克蘭找到新戰場

報導表示丹麥所操作的F-16戰機，具有多種獨特配置，其中包括在左側機身前方，安裝了用於進行夜間攔截任務的探照燈，且機翼下方有2處掛載點可搭載由丹麥軍工企業Terma集團研製的「整合式派龍散射器」（Pylon Integrated Dispenser Stations, PIDS），內部可裝載電戰干擾系統或熱焰彈，因此包括烏克蘭以及阿根廷所獲得的F-16，也將維持前述功能。

在2024年，阿根廷經過漫長的評估作業之後，與丹麥敲定了採購24架二手F-16戰機的合約，取代該國老舊的A-4「天鷹」（Skyhawk）攻擊機，並且在2015年12月，完成首批6架F-16的交付作業；除去售予阿根廷的24架，其餘丹麥退役F-16戰機將全數捐贈烏克蘭，協助基輔持續對抗俄國入侵。

