有片／亞馬遜「未接觸」原始部落戰士圍攻探險隊 巨箭「貫穿胸腹」驚悚畫面曝光

探險家冒險進入神秘的亞馬遜雨林，揭開原始部落戰士警戒的真實景象。（翻攝X@CollinRugg）

想像過被200多位原始戰士包圍的恐懼嗎？探險家羅索利在Podcast大談與部落接觸的驚險經歷，親身領教箭拔弩張的緊張氛圍。

接觸原始部落和平開端

綜合外媒報導，美國保育作家羅索利（Paul Rosolie）近日在節目中揭露一段死裡逃生的回憶，當時他與團隊試圖深入神祕的巴西亞馬遜雨林，起初雙方接觸還算和平，當團隊分送香蕉與衣物等禮物時，原本戒備的部落戰士逐漸放鬆，還熱情跳進水中高歌，但這種表面和平很快就破裂。

部落戰士發動攻擊前有預兆

羅索利察覺氣氛不對，部落女性突然集體消失且被全數藏起來，隱藏的敵意隨之引爆。隔天情勢惡化，超過200名戰士包圍攻擊團隊，並發動猛烈箭雨襲擊。混亂中嚮導喬治不幸被一支比人還高的弓箭射穿身體，長達2.1公尺的巨箭從他肩胛骨刺入並穿透至腹部，羅索利形容當時船上染紅血跡的畫面極其駭人，讓他餘悸猶存，但喬治命大，在接受緊急治療後奇蹟從死神手中搶人。

廣告 廣告

羅索利透露深入亞馬遜雨林時，同行的嚮導慘被長達2.1公尺的巨箭射中。（翻攝IG@paulrosolie）

死裡逃生經歷震撼網友

這場叢林冒險以震撼教育收尾，驚心動魄的遭遇讓羅索利深刻體認到與世隔絕的原始叢林部落有其獨特生存法則，外人難以解讀對方的意圖，血腥的探險畫面曝光後，震撼不少網友。

更多鏡週刊報導

7000年前的外星人長這樣？ 神祕石像出土！考古學家：令人震驚

匈奴真的「神祕消失」？兩千年懸案逼近真相 最新DNA研究驚曝：歐洲祖先疑藏東方血

沉睡600年「朝鮮古船」重見天日 鐵釘結構揭示造船技術新發現