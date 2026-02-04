有片／他腹部中刀「逃到警局門口仍照砍」 29歲足療師台南鬧區隨機砍人影片曝

台南市金華派出所前昨晚發生持刀攻擊事件，29歲陳姓男子砍傷1男1女，警方即時衝出壓制，整起過程遭外送員行車紀錄器拍下，引發熱議。（翻攝自臉書/台南大小事）

竟在警局門口開砍！台南市鬧區昨（3日）晚間一名29歲陳姓男子在馬路上持刀攻擊路人，造成1男1女受傷，其中男性傷者負傷逃至派出所前仍遭追砍，最終由警方即時衝出壓制，整個過程的畫面也被一旁等紅燈的騎士行車紀錄器全錄下。

台南金華派出所前砍人案 事發經過為何？

警方指出，案發時間約在晚間8時許，地點位於台南市金華派出所附近。29歲陳姓男子疑似在路口突然情緒失控，持一把足療用刀具對路人揮砍。

其中一名男性傷者腹部遭刺，強忍疼痛試圖逃往派出所求助，不料陳男仍緊追不放，甚至在斑馬線上持續攻擊，跑到警察局門口後，陳男仍未放棄，持續攻擊讓傷者一度跌坐在地。

派出所內警員如何反應？

當時派出所內警員發現異狀後，立刻衝出門外，合力將陳男壓制在地，成功阻止進一步傷害，整個過程發生在派出所門口，場面相當驚險。

砍人畫面如何會曝光？ 網友怎麼看？

案發當下，一名正在路口停等紅燈的外送員目睹整起事件，並以行車紀錄器拍下過程，隨後將影片上傳至臉書社團「台南大小事」。

影片曝光後，迅速引發網友討論，不少人留言直呼「最近的瘋子特別多😡」「殺紅眼了..追到警局」「在警方面前表演，還以為在拍功夫電影嗎？？」「乾 好可怕.....」，也有網友關心是否為隨機攻擊事件。

有多少人受傷？

警方表示，本案共有2名被害人受傷，一名男性腹部中刀、出血量大，另一名女性則是背部遭刺，兩人分別送往成大醫院與郭綜合醫院治療，所幸經救治後暫無生命危險。

陳姓男子在壓制過程中亦受到輕傷，隨後由警方戒護送醫。

陳姓男子為何持足療刀傷人？ 動機是否與感情有關？

警方初步調查，陳男疑似從事足療相關工作，隨身攜帶足療刀具。經查證，陳男與兩名傷者並不相識，初步排除糾紛引發衝突的可能。

警方指出，陳男近期疑似因感情因素情緒不穩，案發時精神狀況恍惚，詳細犯案動機及是否涉及精神疾病，仍有待後續調查釐清，將依殺人未遂或重傷害等方向偵辦。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

