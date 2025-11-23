有片／任內颱風少！ 蔡英文被這句話逗樂了：因為蘇貞昌比較兇

前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌日前參觀將完工的淡江大橋。（翻攝統蔡英文臉書）

前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌受邀前往參觀預計明年完工的淡江大橋，齊聲致謝中央地方合作。有趣的是，工信總裁潘俊榮致詞時，提到蔡英文任內幾乎沒颱風一事，讓台下的蔡英文笑出來，「怪罪」給蘇貞昌說，因為院長比較兇。

蘇貞昌發文，表示近日工信總裁潘俊榮邀請他與前總統蔡英文 一起參訪明年即將完工的淡江大橋。他說，這項偉大工程，是中央與新北市府及民間協力合作下，才得以以共同成就。

中央地方通力合作 淡江大橋明年完工

蔡英文同樣致謝中央與地方通力合作，誕生這座躍上國際舞台的公共工程，「這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。」

值得一提的是，潘俊榮致詞時提到感謝蔡英文，表示「蔡總統任內，颱風都沒來」，一席話讓蔡英文不禁笑出來，馬上將手比向坐在一旁的蘇貞昌，開玩笑說道「因為（蘇）院長比較兇」，全場哄堂大笑。

事實上，蔡英文第二任任期內，有長達1471天無颱風登陸，常常成為網友熱議話題。

