【有片】伊朗無人機外型獲美軍認證 仿製版上濱海戰鬥艦發射

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍中央司令部3日表示，已在中東部署首個美軍自殺無人機部隊，16日從獨立級濱海戰鬥艦「聖塔芭芭拉號」(LCS 32)成功發射自殺無人機，而這個無人機的外型與伊朗「見證者」無人機相同。

軍聞網站「Naval News」報導，LUCAS無人機成功從「聖塔芭芭拉號」發射，這架無人機隸屬於美國中央司令部的「天蠍打擊特遣隊」。該單位由特種作戰司令部(SOCOM)人員主導，配備一整支LUCAS無人機中隊，任務是在中東地區透過新科技提升威懾能力。

軍聞網站「Defense News」報導，LUCAS無人機由美國公司 SpektreWorks生產，其設計靈感來自美軍曾繳獲的伊朗「見證者」(Shahed)系列無人機。該型無人機結構簡單、成本低廉且耐用，可透過彈射器等多種方式發射，具備長航程與群體出動能力，適合快速部署與飽和攻擊。

