有片／伊朗血腥鎮壓罹難者飆破200人 以色列示意可以和「自由伊朗」成為盟友

伊朗民眾在反伊斯蘭政府示威中，揮舞代表先前巴勒維政府的「獅子太陽旗」。翻攝Ｘ



伊朗全國大示威進入第14天，全面斷網也已將近3天，德黑蘭神權政府血腥鎮壓的數字斷續流出。觀察伊朗人權局勢的組織保守估計死者已經超過200人。在美國川普政府警告德黑蘭政權如果開槍鎮壓就會介入的情況下，以色列政府週日（11日）表態，將會歡迎一個「自由伊朗」成為盟友。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）週日稍早才宣布，伊朗兩週鎮壓中死亡的人數已達到116人，接著很快又在週日稍後更新，死亡人數已攀抵203人。

廣告 廣告

這個數字可能是極度保守的估計。在伊朗的醫生稍早曾經向英國廣播公司（BBC）表示，傷患與死者湧入醫院的狀況，比去年以色列與伊朗進行的「12日戰爭」還要慘烈。當時在不到兩週的時間內，伊朗官方表示死亡人數就超過1000人。

一段網路流傳的影片也顯示，群眾在一處看似為臨時設置的場所，檢視大量的屍袋。其他影片與描述則表明，伊朗政權的安全部隊早已用實彈向民眾開火，甚至是架設機槍掃射。

伊朗約是在當地時間8日（週四）早上8時30分全面斷網，至今已經快要70個小時。不僅網路中斷，電話服務也似乎全面斷絕。目前伊朗民眾向外發聲、傳送畫面的少數渠道之一，是馬斯克據稱已經全面對伊朗地區免費開通的星鏈（Starlink）網路服務。

美國如果向伊朗發動攻擊以支持反政府群眾，很可能馬上引發伊朗革命衛隊（IRGC）掌控的飛彈與自殺無人機報復襲擊，德黑蘭政府已經明確表示攻擊對象除了美軍在中東地區的基地，更是還包括以色列。

《以色列時報》報導，以色列總理納坦雅胡週日召開緊急國家安全會議。先前有報導指出納坦雅胡與美國國務卿盧比歐已經在週六（10日）進行電話會談。以色列內閣預計週二（13日）召開全體緊急會議商議伊朗局勢。

在週日的發言中，納坦雅胡表示，他希望伊朗人民能夠很快從「暴政」中獲得解放自由。納坦雅胡說，一旦目前的德黑蘭政權垮台，以色列與伊朗將再度成為盟友。

美國川普政府如果要對伊朗動武，尤其是如果要精準打擊伊朗革命衛隊這些最效忠哈米尼政權的鎮壓部隊骨幹，幾乎肯定要與以色列進行合作，至少是情報上的交流合作。

《以色列時報》報導說，目前仍舊著重應付加薩哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的以色列國防軍，先前把伊朗這波示威潮定位成伊朗「國內事務」。而在伊朗政府公開揚言會攻擊以色列後，以色列國防軍已經召開會議，重新評估商討伊朗局勢與因應策略。

更多太報報導

伊朗警告若美軍介入 將立刻發動飛彈報復攻擊

【一文看懂】伊朗哈米尼政權鎮壓人民 有哪些兵力？

子彈爆頭、屍滿醫院！伊朗鎮壓至少116死 家屬領遺體得付22萬