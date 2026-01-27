【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝

伊朗示威在8日至9日達到高峰。圖為9日當晚，伊朗民眾在德黑蘭參加參加反政府抗議。（美聯社）



伊朗自12月底爆發大規模反政府抗議以來，當局展開前所未有的暴力鎮壓，多地醫院的屍體堆積如山，狙擊手駐守在屋頂上瞄準民眾，抗議者甚至破壞監控設備以規避追蹤。

受網路封鎖影響，外界難以掌握伊朗抗議的全貌，但多個人權組織表示，僅確認的抗議者死亡人數就已超過5500人，另有幾萬人正在調查中，估計最終死亡可能超過兩萬5000人。這場由於經濟不滿蔓延，而演變為推翻掌權近半世紀神權統治的運動，已成為伊朗近幾十年最血腥的鎮壓事件。

廣告 廣告

英國廣播公司（BBC）報導，經BBC Verify和BBC波斯語頻道驗證的影片顯示，在伊朗1月稍早前所未有的抗議鎮壓後，當地醫院內屍體堆積如山，狙擊手駐守於建築物上，街頭的監視器攝影機也遭到破壞。BBC Verify自12月底伊朗爆發抗議以來，一直在追蹤示威的蔓延情況，但當局幾乎全面網路封鎖，讓記錄伊朗鎮壓抗議者的規模變得極其困難。

美國非營利組織「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，伊朗自12月底抗議開始以來，已確認近6000人死亡，其中包括5633名抗議者。該組織還在調查另外1萬7000起在網路封鎖後收到的死亡報告。另1個位於挪威的非政府組織「伊朗人權組織」（IHR）則警告稱，最終死亡人數可能超過2萬5000人。

伊朗當局上週則表示，已有3100多人死亡，但大多數是安全部隊或被「暴徒」攻擊的路人。

伊朗民眾破壞監視器以規避監控

不過，據信拍攝於1月8日至9日、最新流出的影片顯示，當時，成千上萬民眾上街示威，響應流亡皇儲巴勒維（Reza Pahlavi）的全國抗議號召。這兩晚被認為是迄今抗議者死亡最慘重的夜晚，新經驗證的影片揭露伊朗安全部隊如何以暴力手段鎮壓抗議者。

BBC Verify和BBC波斯語頻道分析過的多段影片顯示，德黑蘭東部的Tehranpars醫院停屍間內，屍體堆積如山。僅其中1段影片就可看到至少31具屍體，另1段影片顯示醫院門口地面上放置7個屍袋。

另1段影片顯示，幾百名民眾在德黑蘭西部的高速公路上抗議，但隨後響起多聲槍響，人群開始尖叫、逃竄。

抗議者也試圖破壞伊朗的監視系統以規避監控。驗證過的畫面顯示，1名首都民眾爬上杆子，多次擊打監視器攝影機，試圖破壞它。地面可見大量的抗議群眾，也在攝影機被破壞時歡呼。

伊朗實際發生示威的地區至少71個

BBC Verify目前追蹤到抗議已蔓延至伊朗71個城鎮，但實際上發生示威的地區可能遠超此數。

在伊朗東南部城市克爾曼（Kerman），1段從高樓往下拍攝的影片顯示，幾名穿軍裝的武裝男子沿街持續開火，但還不清楚他們射擊的對象。路中央，有小火焰燃燒，背景中可聽見抗議者的喊聲。

北部城市馬什哈德（Mashhad）經驗證的影片也顯示，有兩名身穿黑衣男子駐守在屋頂上，顯然是狙擊手，1人站在靠牆的大型步槍旁邊打電話，另1人則蹲在地上抽煙。

伊朗鎮壓死亡規模超過中國64天安門

由於伊朗關閉網路並封鎖通訊，試圖對外界隱瞞這波致命鎮壓，外界難以估算死亡人數。據華爾街日報報導，許多權益團體在調查後指出，死亡人數可能遠高於最初預估，有些推算將超過1萬人。最初估算的死亡人數只有幾千人，已是伊朗幾十年來最致命的鎮壓。人權活動人士透過目擊者證言、實地調查、醫院紀錄、影片和照片指出，實際情況似乎更為慘烈。

即便採用最低估計，這次鎮壓也被視為伊朗歷史上最暴力的國家鎮壓抗議者行動之一，死亡規模甚至超過1989年中國清場天安門示威者的事件。總部位於奧斯陸的伊朗人權組織（Iran Human Rights）負責人阿米里-莫格哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示：「毫無疑問，伊斯蘭共和國已犯下我們時代最大規模的抗議者群體屠殺之一。」

美國非營利組織「人權活動者伊朗分部」（Human Rights Activists in Iran）是記錄死亡事件的主要機構之一。該組織25日表示，已確認並交叉核實超過5500名抗議者死亡，另有1萬7000人正在調查中，依據包括屍體照片和內部人權紀錄者提供的證詞。

該組織副主任湯普森（Skylar Thompson）表示，已確認的死亡人數只反映了可辨識姓名和大致死亡地點的個體。他指出：「這絕對是最低數字，死亡人數還會上升。」

傷者不敢去醫院因為害怕被逮捕

阿米里-莫格哈達姆也表示，根據伊朗人權組織審查的證據，死亡人數可能超過2萬人。他還指出，持續的通訊限制和對死者親屬的威脅，讓核實每位受害者身分變得困難。

1名在馬什哈德的女性抗議者表示，她的姐夫在高峰暴力後到停屍間尋找朋友時，看見約300具至400具屍體。當時，人群憤怒地高喊「哈米尼去死」，即便政府人員威脅，他們仍持續抗議。

在許多情況下，伊朗民眾需要好幾天，才能在大量送往停屍間的人中辨認出親屬。通訊封鎖也讓得知家人下落變得困難。

1名伊朗抗議者表示，她直到幾天後才得知，表兄和朋友在伊斯法罕的抗議中受傷，並傷重不治。再次聯絡家人後，她發現另外9名親屬也死亡或受傷。她的表兄在伊斯法罕的家中死亡，因為害怕如果去醫院治療會被逮捕。據德黑蘭醫療人員和多名抗議者表示，許多人遭遇了類似命運。

更多上報報導

川普核心圈糾正「唐羅主義」是為遏止中國主宰全球 非與中俄瓜分世界

川普移民執法惹議支持度探底 與明尼蘇達州長通話降溫並派邊境沙皇協調

以色列尋回最後人質遺體 為加薩拉法關卡重開鋪路