【有片】伊朗「見證者」擊落阿帕契 美軍自衛性反擊、荷莫茲「不沉航母」傳爆炸聲
伊朗8日在阿曼外海擊落美軍一架阿帕契直升機後，美國總統川普9日表示，機上兩名飛行員均未受傷，但「美國仍有必要對這次攻擊作出回應」。美軍中央司令部9日對伊朗發動新一輪打擊，伊朗10日也稱再次對美國目標反擊。
美軍阿帕契遭擊落 隨後發動自衛反擊
綜合有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，在伊朗擊落一架位於荷莫茲海峽的美軍阿帕契直升機後，川普9日向ABC新聞表示必將回擊：「我認為回應必須非常強硬、非常有力，而這次行動正是如此。」他隨後在接受華爾街日報電話訪問時稱「這不是什麼大不了的事」，不過又在真實社群寫道「儘管如此，美國仍有必要對這次攻擊作出回應」。
美軍中央司令部（US Central Command）表示，在9日凌晨約3點，一架阿帕契直升機在阿曼附近海域巡邏時墜海，美國海軍水面無人艇隨後找到並救起兩名機組人員。隨後該部表示，已於9日晚間對伊朗發動新一輪打擊，目的是「回應昨天在阿曼外海一架美國陸軍阿帕契直升機遭擊落事件」，將行動定義為「自衛性打擊」。
一名美國官員向CNN表示，新一輪打擊旨在向伊朗發出警告，但美方認為這不會妨礙結束戰爭的談判進程。兩名消息人士向CNN表示，美軍反擊目標為荷莫茲海峽周邊的防空系統與雷達設施；其中一名消息人士指出，預計還會有後續打擊行動。
一名了解事件的消息人士表示，一架伊朗「見證者」（Shahed）無人機8日擊中了該架美軍直升機。一名美國官員向CNN表示，目前尚不清楚該無人機是刻意鎖定阿帕契直升機，還是意外將其擊落。
荷莫茲海峽傳爆炸聲 伊朗也還擊美軍
在美軍中央司令部發出針對伊朗反擊的聲明後，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）10日報導，荷莫茲海峽沿岸的西里克（Sirik）；位於海峽中、被伊朗稱為「不沉航空母艦」的葛希姆島（Qeshm Island）以及伊朗南部城鎮米納布（Minab）均傳出爆炸聲。伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，米納布當地官員隨後澄清稱，「目前沒有接獲針對本市的攻擊通報」。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）10日凌晨在Telegram發文表示，伊朗已向該地區的美國目標發射飛彈與無人機。
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