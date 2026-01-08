有片／保育佳音！珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園 優雅穿梭森林

亞洲金貓在林間穿行。（考艾國家公園提供）

泰國最古老的國家公園、同時也是聯合國教科文組織世界遺產的考艾國家公園（Khao Yai National Park）傳來保育佳音。園方週二（6日）公布了一組珍貴的紅外線自動相機影像，清晰記錄下一隻被列為「近危」物種的亞洲金貓（Asiatic Golden Cat）在林間穿行的身影，這項發現再度證實該區域仍是野生動物棲息的安全堡壘。

《曼谷郵報》報導，官方釋出的影片捕捉到了亞洲金貓優雅穿梭森林的瞬間。這種受到泰國《野生動物保護法》嚴格保護的中型貓科動物，以其苗條體態與特有的紅褐色毛皮聞名。不同於多數擁有斑點或條紋的野貓，亞洲金貓的外型極具辨識度，除了額頭上的數條黑紋，其深褐色尾巴末端下方的白色區塊，以及行走時習慣性豎起尾巴的行為，都是牠們獨特特徵。

廣告 廣告

亞洲金貓的外型極具辨識度。（翻攝自維基百科）

亞洲金貓主要捕食小型動物，常見於茂密或開闊的森林地帶。由於該物種對環境品質要求較高，牠們的現蹤被專家視為該地生態系統健康的重要指標。目前考艾國家公園內擁有許多野生動物，包含大象、老虎、印度野牛及熊類，此外還有逾350種鳥類棲息，展現了極高生物多樣性。

園方強調，能夠持續吸引並保護這類稀有物種，歸功於長期執行的反盜獵巡邏任務，以及與周邊社區建立的保育合作機制。這次亞洲金貓現蹤，不僅為研究人員提供了寶貴的生存數據，更證明了人工干預與自然保育並進的成功，使考艾國家公園持續扮演野生動物繁衍的關鍵庇護所。

更多鏡週刊報導

「心快碎光了」辛柏毅上尉墜海失聯逾40小時 家屬焦急求問神明：只想再見你一面

驚險畫面曝！屋內傳出救命慘叫 熱血消防員「助跑破門」意外上演愛的抱抱

金正恩過42歲生日！北韓官媒「集體噤聲」 專家曝：疑擔心生母神祕背景曝光