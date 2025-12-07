有片／信義警匪追逐驚險畫面曝光！ 毒犯拒檢逃逸狂闖紅燈「2騎士無辜受傷」

信義警匪追逐驚險畫面曝光。（警方提供）

台北信義區今（7）日發生警匪追逐，警方稍早說明，五分所於今日16時許執行巡邏勤務時，員警在中坡北路與永吉路口發現一部自小客車違規行駛，示意攔查時，駕駛陳姓男子（65年次）竟突然加速狂飆逃逸還全程闖紅燈，更擦撞多部汽機車，警方制伏陳男後還在車內發現多種毒品，其相關的影片也曝光。

毒犯拒檢逃逸還全程闖紅燈 2騎士無辜受傷

警方表示，當陳男逃逸時，員警立即展開尾隨追緝，但是陳嫌仍沿路逃逸、闖數紅燈，還在忠孝東路五段右轉玉成街152號前，擦撞1部汽車及2輛普重機車，其中2名騎士當場倒地受傷。警員第一時間通報119，先將受傷民眾送醫，所幸都沒有生命危險。

警匪追逐驚險畫面曝光！ 毒犯車內驚見多種毒品

警方將陳男制伏後，在車內赫然發現 依托咪酯、安非他命、愷他命 等多種毒品。警方立即通知南港交通分隊處理事故，並將嫌犯帶返所進一步偵辦，另外，警方也公布相關的畫面。

信義分局強調，拒檢逃逸不僅無法脫罪，更可能造成重大災害，警方對此類危害公共安全案件採零容忍態度，全力打擊毒品與各類危險駕駛行為。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

