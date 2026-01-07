有片／信義隨機攻擊！男子與母親爆口角「情緒失控打路人」 警當場制伏強制送醫

男子情緒失控打路人，警當場制伏強制送醫。（警方提供）

台北市信義區今（7）日傳出隨機攻擊事件，據了解，是一名黃姓男子精神狀況不佳，與母親發生口角衝突致情緒失控，一位林姓民眾也遭攻擊，警方表示，黃男因情緒失控有自傷傷人言行，因此將其強制送醫。

針對該起事件，信義分局說明，員警獲報到場時，發現黃姓男子精神狀況不佳、情緒激動並於路旁叫囂，且揮拳攻擊林姓民眾。

警方到場時，已由在場民眾將雙方隔離。警方續介入安撫與了解，家屬表示黃男近期因父親過世深受打擊，又與母親發生口角衝突致情緒失控，出現自傷傷人言行，警方隨即會同119人員及家屬送往松德醫療院區接受醫療與診治。

