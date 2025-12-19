有片／傻眼！健身教練約女學生回家遭拒 當街失控打人遭壓制畫面曝光

健身教練約女學生回家遭拒，當街失控打人。 （警方提供）

傻眼！台北信義區昨（18）日凌晨一名健身教練約女學員跟他回家，該名女學員拒絕，沒想到健身教練竟把人壓在地板爆揍女學生，警方後來趕到現場後立即將他壓制，其相關的畫面也曝光。

有網友指出，台北市信義區凌晨3時左右，一名健身教練與女生只是學員關係，因女生不跟他回家，就衝上來爆揍自己的女性學員，把別人壓在地板，「10幾個警察制伏他一個，真的跟牛一樣」。

針對該起事件，信義警方說明，警方於昨日凌晨3時許接獲報案，在信義區松壽路11號發生糾紛。經了解，羅姓男子因對蘇姓女子心生好感，見其與王姓男子同行而產生醋意，遂衝向王男揮拳攻擊，王男隨即離開現場並向警方求助。

警方說，蘇女於勸架過程中遭羅男推倒在地。警方到場時見羅男情緒激動且持續有暴力行為，遂於3時12分依法管束並帶返派出所，後於5時11分解除管束，全案詢後依涉嫌傷害罪移請台北地檢署偵辦。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

