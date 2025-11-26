有片／剛領20萬下車就被風吹散 他當場傻住「原地呆站看老婆撿錢」

日前河北一名男子下車準備交付貨款，懷裡的鈔票意外被風吹散。（翻攝自微博）

中國河北一名男子近日剛從銀行領出5萬元人民幣（約新台幣22萬元）現鈔，不料抵達商家下車後，懷中的鈔票不慎掉落，直接被風吹散，他當場愣住呆站在原地，妻子則著急地沿街撿錢，這一幕全被監視器錄下。所幸當地居民馬上出門幫忙，最後夫妻倆一分不少將錢全部找回。

綜合中媒報導，24日下午1點半左右在河北省定興縣朝陽路上，徐姓夫妻領完錢並來到店家準備交付貨款，怎料徐男下車後一陣強風吹過，懷中鈔票不慎掉落，接著沿街被吹散。

眼看大把鈔票散落，徐男愣了一下才回過神蹲下撿錢。徐男妻子受訪表示，丈夫當時怕懷裡僅剩的錢也掉出來，第一時間才會摀住胸口。妻子指出，當時鈔票最遠被吹到1公里外，好在附近居民及醫院工作人員熱心幫忙，半小時候順利將所有鈔票撿回。夫妻倆事後特地買了民生用品以示感謝。

