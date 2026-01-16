有片／北投公車驚魂！女子車上亮美工刀 警急上銬送醫治療

女子車上亮美工刀，警急上銬送醫治療。（警方提供）

台北北投區今（16）日驚傳有人在公車上持刀，一名女子疑似情緒不穩，在公車上持刀，被警方控制後還不斷大叫，之後警方將她制送醫治療，至於詳細事發原因，仍待釐清中。

警方說，今日8時07分許接獲報案，稱中央北路二段367號前682路線公車上有人持刀，轄區長安派出所獲報後立即派員到場，發現一名情緒不穩女子因先前持美工刀遭客運駕駛、消防人員控制。

警方到場後大聲喝斥並上前壓制，惟女子仍激烈反抗，遂上銬將女子帶下車管束，並強制送醫治療，全案後續將依刑法恐嚇罪等罪嫌移請台灣士林地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

北投分局呼籲，民眾如發現任何不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

今起雨區擴大！「這些地區」迎雨彈 日夜溫差仍大「中部以北恐飆26度」

台美關稅拍板！對等關稅15%不疊加、台半導體對美投資2,500億美元 獲232最惠國待遇

台灣關稅15%不疊加 政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資5大信賴產業