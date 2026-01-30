【有片】北海道大雪交通協調混亂 新千歲機場3天受困1萬人

1月26日，許多旅客受困在新千歲機場。（取自X／@xlv_vh）



受連日大雪影響，北海道新千歲機場25日晚間起至28日早晨，約有1萬人被迫滯留在機場。營運該機場的「北海道機場公司」28日罕見向JR北海道抗議，批評公司對於列車重啟的預期過於樂觀，而且提供必要資訊的速度緩慢。

大雪交通大混亂 機場業者抗議JR北海道

綜合讀賣新聞等日媒報導，北海道機場公司（北海道エアポート株式会社）28日前往JR北海道總部，遞交了一份由北海道機場公司社長山崎雅生簽署的文件。文件指出，JR北海道提供的鐵路除雪完成時間及列車復運的預估與實際情況不符，且聯絡也延遲，導致航空公司無法進行起降限制或停航調整，使得北海道機場公司被迫承擔應對JR乘客的工作。

由於JR北海道為進行除雪作業，自日本時間28日晚間9時以後暫停了札幌車站所有進出站列車，北海道機場公司當日啟動了連接大谷地巴士總站與機場的臨時巴士。來自福岡市的男性上班族（34歲）表示：「我是到了千歲才知道沒有列車了。幸好機場管理方安排了巴士，幫了我大忙。」

JR北海道公開致歉 但影響仍將持續

對此，JR北海道社長綿貫泰之30日召開記者會致歉：「有關提供給北海道機場公司的資訊相當不足，同時給使用機場的旅客帶來了極大不便一事，我們深刻反省」，承諾會記取此次教訓，有必要重新審視與北海道機場的合作事項。

JR北海道29日晚間9點後也將暫停札幌站所有進出站列車，並於30日上午停駛18班列車。預計28日至30日的3天內將有約6.7萬人受到影響。

2022年2月，當時大雪導致JR各線停運，造成約4千人滯留在機場。對此，北海道機場公司與JR北海道等運輸交通業者建立了聯合熱線（hotline）與制定對策，例如用巴士連接札幌市厚別區、與札幌市營地鐵站相連的大谷地巴士總站與機場，藉此載運旅客，且此前也進行過相關演練。

