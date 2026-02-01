【有片】南崁交流道驚見警匪追逐！男駕贓車撞警車翻覆 破窗搜出毒品吸食器

桃園市大園區今(1)日清晨發生警匪追逐事故，一名25歲曾姓男子駕車於捷運工地旁徘徊，因行跡可疑遭巡邏員警攔查。曾男拒絕配合並加速逃逸，與警方在蘆竹區南崁交流道附近發生劇烈衝撞，導致曾男駕駛的小貨車當場翻覆並受困車內。警消獲報後趕抵現場破窗救人，並在車內搜出毒品吸食器及大批來路不明建材，隨即將人戒護送醫並依法偵辦。

警方在車內搜出毒品吸食器。圖：警方提供

​大園分局三菓派出所員警於今天清晨5時50分，執行巡邏勤務行經轄內捷運工地時，發現一輛三菱得利卡小貨車在工地區域異常逗留。員警上前準備實施盤查，曾男見狀立即加足油門往蘆竹方向逃竄。警方隨即啟動攔截圍捕機制，通報線上警網支援，雙方追逐至蘆竹區中正路、南崁交流道口附近時發生碰撞。由於衝擊力道強勁，曾男駕駛的貨車重心不穩翻覆，受困於駕駛座內無法動彈。

​消防局第三大隊蘆竹分隊接獲報案，出動12名消防員及5輛救災車輛趕往救援。消防人員抵達現場後，確認曾男意識清楚，隨即利用破壞剪等工具展開救援。成功協助曾男脫困，經救護人員初步檢查，其身體有多處受傷，由蘆竹分隊救護車送往林口長庚醫院醫治。

​三菓派出所所長翁健智表示，警方在翻覆的貨車內查獲一批來源不明的木材、鐵片，以及毒品吸食器和作案工具。經進一步查證車籍資料發現，該輛小貨車為當日凌晨剛在新竹地區失竊，車主尚未完成報案手續。現場參與圍捕的員警並未受傷，警車受損狀況則由相關單位後續鑑估。

​大園分局指出，捷運工程為桃園重大公共建設，警方對於工地建材與電纜線竊盜案件採取零容忍態度。全案訊後將依竊盜、毒品、妨害公務及公共危險等罪嫌，將曾男移送桃園地檢署偵辦，並持續追查該批木材來源及是否涉及其他工地竊案。

