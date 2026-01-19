【有片】南韓怪物飛彈「玄武-5」去年底部署 鎖定北韓地下指揮部

南韓軍方18日表示，「玄武-5」已於去年年底部署。圖為2024年10月在京畿道城南市首爾機場的南韓建軍第76週年活動中，首次公開亮相的「玄武-5」。（資料照片／取自X @hippy49_1968）



南韓軍方18日消息指出，綽號「怪物飛彈」的「玄武-5」地對地彈道飛彈已於去年年底投入實戰部署。「玄武-5」是南韓應對北韓核武與飛彈挑釁的「三重防禦體系」中，大規模報復反擊作戰計畫（KMPR）的核心戰力。

南韓的「三重防禦體系」（3축체계）大致意涵如下：

‧報復打擊體系：在北韓發動核武或飛彈攻擊時，對其進行大規模報復反擊。

‧攔截防禦體系：透過偵測與先制打擊能力，盡可能在威脅發生前先行摧毀。

‧後備打擊體系：動用空中與飛彈防禦系統，保護國內重要目標。

玄武-5實戰列裝 鎖定北韓指揮部

東亞日報報導，一位南韓軍官表示，有關「玄武-5」（현무‑5）的部署時程，「據我們了解，計劃是在（南韓總統）李在明執政期間完成部署」。預計總體配置規模至少有數十枚。

「玄武‑5」是一款為了在緊急情況下摧毀北韓指揮部、核武與飛彈基地而研發的高破壞力且大噸位的彈道飛彈，其彈頭重量最高可達8噸，被評為全球破壞力最強的常規彈道飛彈。其最大射程為300公里，能夠摧毀深達100公尺的地下掩體。據悉，透過改良彈頭材料等方式，其實際爆炸威力相當於11噸級彈頭的爆炸效果。

一位南韓軍方人士指出：「如果搭載8噸級彈頭的『玄武‑5』以超過音速10倍的速度飛行並擊中目標，其破壞力將堪比小型戰術核武。」這意味著，即便目標（北韓指揮部、核武與飛彈設施）再怎麼堅固或深埋地下，也難以逃脫遭到強烈破壞的命運。

另有南韓軍方消息人士指出，「若北韓試圖發動全面南侵或對實施核打擊，我軍將同時發射數十枚（玄武‑5），使平壤指揮部化為焦土。」

「玄武‑5」過去一直披著一層神秘面紗，直到2024年在京畿道城南市首爾機場舉行的南韓建軍第76週年活動上才向大眾公開亮相。當時「玄武‑5」裝載在1輛9軸（18輪）的運輸豎起發射車（Transporter Erector Launcher）上。

此外，作為「玄武-5」的後續型號，南韓軍方正在研發下一代地對地彈道飛彈，這些飛彈被命名為「玄武-6」和「玄武-7」，預計射程、精準度和彈頭穿透力都將優於「玄武-5」。另一位軍方消息人士稱：「我們正在推動一項方案，以確保數百枚『怪物飛彈』的戰力，其中包括『玄武-5』和下一代飛彈。」

