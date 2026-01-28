【有片】南韓黑鷹飛行表演隊「T-50B金鷹」降落沖繩 空自首度為韓加油

南韓「黑鷹飛行表演隊」的「T-50B金鷹式高級教練機」28日抵達日本航空自衛隊沖繩那霸基地加油。（取自X／@T_4_SE3P）



別名「黑鷹飛行表演隊」的南韓空軍第239特技飛行中隊28日降落日本航空自衛隊沖繩那霸基地，並接受自衛隊補給油料。此次是空自首次為南韓空軍提供加油支援，日本政府也希望以此為契機，與南韓簽訂相關防務協定。

9架T-50B降落加油 日盼推動防務協定

綜合日本《讀賣新聞》與南韓《亞洲經濟》報導，由9架「T-50B金鷹式高級教練機」組成的「黑鷹飛行表演隊」（Black Eagles）28日自南韓江原道原州空軍基地起飛，出發參加2月8日在沙烏地阿拉伯舉行的「世界國防展2026」（World Defense Show 2026），因航程緣故需要途中加油，因此向日本防衛省與空自請求協助。

此次空自支援加油是依據自衛隊法第116條規定「軍需品出借（需品貸し付け）」，該規定允許自衛隊向他國軍隊和外部組織出借燃料和其他物資。

「黑鷹飛行表演隊」28日在那霸基地著陸，在短暫停留期間，除了接受空自加油支援外，也與別稱「藍色衝擊波飛行表演隊」（Blue Impulse）的空自第4航空團第11飛行隊進行交流。

在離開那霸後，「黑鷹飛行表演隊」預計途經菲律賓克拉克、越南峴港、泰國清邁、印度加爾各答、那格浦爾和賈姆訥格爾以及馬斯開特等地，在飛行1萬1,300公里後，2月2日將抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德。

防衛省希望藉由此次日韓軍方交流經驗，能為雙方簽訂「物品勞務相互提供協定（ACSA）」奠定基礎。若是順利簽訂，雙方就能更順暢、更全面地提供燃料和糧食，進而提高部隊調度的彈性。

去年失之交臂 今年圓滿交流

日韓在去年11月曾有為「黑鷹飛行表演隊」提供加油的計畫，但最終被取消。原因是發現南韓軍機曾在島根縣竹島（南韓稱獨島，雙方都主張是本國領土）周邊空域飛行。本月13日，日本首相高市早苗與南韓總統李在明會談時，確認了安保合作的重要性，並推動了為恢復交流而進行的環境整備。

另一方面，「黑鷹飛行表演隊」預計在2月9日將在「世界國防展2026」進行共計24項的高難度特技飛行表演。除了該機隊之外，南韓空軍也將派出4架C-130運輸機以及120名官兵參加。

