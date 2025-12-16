有片／台灣茶法國奪獎遭中國鬧場喊「只是一省」 來賓怒嗆：不喜歡就滾出去

台灣茶在法國奪獎。（翻攝自juxin_tea IG）

茶廠執行長謝忠霖先前參加法國茶葉國際大賽並獲獎，沒想到當主辦單位喊出台灣時，中國大使館的人員竟然當場叫喊「台灣是中國的一省」，現場則有來賓反擊，「不喜歡就滾出去」。

據了解，謝忠霖日前帶著生產的「華崗雪源頭」茶葉，前往在法國舉辦的法國茶葉國際大賽，該比賽有多國參與，「華崗雪源頭」最後由主辦單位頒發「特別獎」。

沒想到，當主辦單位喊出台灣，並且出現台灣國旗時，竟有中國大使館的人員竟然當場叫喊「台灣是中國的一省」，不過當下主辦單位並未理會，有來賓則當場反擊，「不喜歡就滾出去」。

該影片一出後，網友紛紛怒批，「比賽明明就是比菜葉香氣，偏偏就是有某人要比嘴臭」「台灣人不是中國人，不要拿垃圾跟台灣人比」「這就是我討厭中國的原因」「中國人總是出現在這種台灣的高光時刻，就硬要跳出來喊兩句」。

對此，外交部發言人蕭光偉說，台灣的存在是國際社會的良善力量，能做出的貢獻很多，也希望和理念相近的夥伴一起讓世界變得更好。台灣也可以和國際社會可以共同管理中國，讓中國不要那麼挑釁、冒進，可以更和平理性地與其他國家相處、互動。

