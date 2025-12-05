有片／台男酒醉上機咆哮 被日航警架離！全機歡呼鼓掌 班機延誤48分鐘

台灣虎航。資料照片。虎航提供



台灣虎航名古屋飛台灣IT207班機，原訂昨天（12/4）晚間7時40分起飛，但有一名台籍旅客疑似酒醉，對空服員咆哮，還屢勸不聽，被當地航警執行拒載，強制架下飛機，該班機延誤48分鐘。台灣虎航表示，對旅客滋擾事件一貫零容忍，亦肯定該班組員的表現及應對方式。

有網友在社群平台Threads上po出當時影片，四、五名日本航警將一名男子包圍並扶起，帶向出入口，過程中男子還以中文大聲吼叫，最後他被帶下機時，機上許多旅客都為航警歡呼鼓掌，鬧劇宣告結束，飛機終於可以啟程。

不少網友在貼文下留言，「丟臉」、「難怪想說班機怎麼延遲起飛了」，也有人說「台日友好」。

對此，台灣虎航發布聲明表示，昨日台灣虎航IT207名古屋前往桃園航班，一名本國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，當下由該航班機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，期制止不理性行為。

台灣虎航指出，該名旅客仍不願配合，最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警並對該名旅客執行拒載程序，本次事件導致該航班延誤48分鐘。

台灣虎航強調，公司以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。

