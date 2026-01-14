有片／周杰倫登澳網「還沒碰到球」就遭淘汰 國籍寫中國零出征！陳沂開酸：兩岸和平大使

周杰倫稍早首輪比賽，連球都沒碰到就出局。(（翻攝自澳網YouTube）

歌手周杰倫（周董）參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，於今（14日）下午4時30分出賽，不過引發關注的是澳網官網公布的對戰籤表中，周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，讓網紅陳沂忍不住開酸，當一個人「強到變成周杰倫」，就算國籍被寫成中國，也不會有人敢出征。另外周杰倫首輪遭淘汰。

還沒碰到球首輪就遭淘汰？

備受全球粉絲期待的澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫，首輪對上為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），但沒想到周杰倫稍早出賽帥氣帶著墨鏡出場，就定位後，約維奇發出一記漂亮外角Ace球，讓周杰倫連球都沒碰到就被出局，出乎眾人意料的結果，引發關注。

周杰倫除了球場備受關注外，這次參賽國籍也引發輿論討論。據澳網官網公布的對戰籤表中，周杰倫編號46，首輪對手為澳洲陪練員約維奇，仔細看籤表周杰倫的國籍遭列為「CHN（中國）」，而籤表另1名來自英國的台灣女將藍喬安娜（Joanna Garland） 則是列為「TPE」，目前尚不知為何會有如此差異，但消息一曝光，引發球迷間討論。

國籍寫中國零出征？

對此，網紅陳沂在臉書發文，周杰倫參加澳網比賽，國籍直接寫「中國」，結果卻沒被青鳥出征，讓她忍不住大酸，「當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在」「周杰倫根本兩岸和平大使，大家搶著要」。

