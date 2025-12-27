有片／員工與老闆吵架竟大鬧捷運站！ 站長噴辣椒水、保全持鋼叉制服畫面曝

員工與老闆吵架竟大鬧捷運站，站長噴辣椒水、保全持鋼叉制服。 （警方提供）

台北捷運大直站今（27）日下午發生一起衝突事件，據了解，有名男子與老闆在電話中發生爭吵，男子因為酒後情緒不穩突在捷運站內大吼大叫，由於該名男子情緒激動，因此遭站長噴辣椒水及站體內保全持鋼叉、盾牌控制，其相關的畫面也曝光。

中山分局大直派出所今日15時46分接獲110報案稱於大直捷運站內有男子情緒激動，該所擔服捷運站1號出口巡守警力獲報立即到場。

警方說，經了解，為陳姓民眾因工作問題先與老闆在電話中發生爭吵，陳男與兒子2人步行至大直捷運站準備搭車返家時，陳男因酒後情緒不穩突在捷運站內大吼大叫，大直站廖姓站長見狀上前攔阻進站，然現場陳男情緒仍激動，便遭站長噴辣椒水及站體內保全持鋼叉、盾牌控制，現場除站長於控制陳男過程中右手無名指稍微擦傷外，無人員受傷。

後續警方將陳男帶返所依社維法第72條第一款於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止法辦。本案捷運站長、保全員即時使用辣椒水及鋼叉初步制服滋事男子，警方獲報也火速趕赴現場接續處置，其相關的畫面也曝光。

