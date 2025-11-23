有片／問A答B？ 德總理問：韓國對中國看法、李在明回「德國如何統一」

2025年11月22日，李在明與梅爾茨，在南非舉行韓德峰會。翻攝李在明YouTube頻道



據南韓媒體今天（11/23）報導，南韓總統李在明22日（當地時間），在南非與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行雙邊峰會，梅爾茨詢問，南韓對中國的看法為何，李在明卻沒有正面回應，反而說道「德國是如何統一的」。

據韓媒《中央日報》報導，南韓總統李在明為了出席二十國集團（G20）領袖峰會，正在南非進行訪問，他於本月22日（當地時間）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行領袖峰會。

梅爾茨在峰會上，當面詢問李在明：「我很好奇韓國對中國的看法，因為我們現在也在思考對中國的戰略，另外，我們也對兩國在多個領域的經濟合作，感到很有興趣。」

今年5月，梅爾茨指出，德國企業如果過度依賴中國，可能導致供應鏈與技術安全變得脆弱，另外，他還認為，目前的國際秩序，逐漸朝向自由民主國家以及中國、俄羅斯等「獨裁軸心」之間的對立。

不過，李在明並沒有明確回應，反而談起其他話題，他說道：「德國走在我們前面，我們能從德國的經驗，學到很多東西」、「德國是怎麼克服分裂、實現統一的？大韓民國也應該從這些經驗學習，走向相同的道路」、「有什麼秘訣的話，請一定要告訴我。」

梅爾茨聽到李在明轉移話題，也不再追問中國議題，順著李在明的話笑說：「沒有什麼秘訣」、「我們也很關心韓半島周邊情勢，想多瞭解北韓。」

李在明在峰會上提到，目前約有850家南韓企業進軍德國市場，「德國是韓國進入歐洲的據點，也是韓國在歐洲最大的貿易夥伴，雙方持續維持穩定的合作關係。」

報導指出，在與梅爾茨舉行峰會之前，李在明也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行峰會，李在明邀請馬克宏，明年以國賓身份訪問南韓，並提到「希望兩國能提升為『戰略夥伴』的關係。」

