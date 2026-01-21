【有片】喝醉睡路中！桃園男心虛逃逸 倒車撞警、躲暗巷仍遭逮

警方最終在暗巷內將躲藏的游男逮獲，其酒測值高達0.53。圖：讀者提供

桃園市桃園區一名46歲游姓男子，今(21)日凌晨1時3分許喝酒後自行駕車行經民族路口，竟在綠燈後仍停在路中呼呼大睡，桃園警分局員警見狀上前盤查，游男因心虛拒檢高速逃逸，期間不但逆向、闖紅燈，更一度倒車衝撞員警。警方隨即發動網攔截圍捕，最終在暗巷內將躲藏的游男逮獲，其酒測值高達0.53，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

游男為躲避緝捕，在狹小巷弄內橫衝直撞，多次出現逆向及闖紅燈等危險駕駛行為。圖：讀者提供

景福派出所說明，員警范家綸於今日凌晨執行巡邏勤務，行經民族路時發現一輛自小客車停在路中，即便燈號已轉為綠燈仍未起步。員警察覺有異上前盤查，游男驚醒後竟不願配合，隨即踩油門高速逃竄。

警方指出，游男為躲避緝捕，在狹小巷弄內橫衝直撞，多次出現逆向及闖紅燈等危險駕駛行為，嚴重威脅路人安全。在攔查過程中，游男甚至瘋狂倒車衝撞員警試圖脫身，隨後加速逃離現場。分局獲報後立即通報全頻道攔截圍捕，透過強大警網優勢，在附近巷弄展開地毯式搜索，最後在某處暗巷內尋獲企圖規避查緝的游男與車輛。

游男經實施酒測檢驗，酒測值達0.53，已明顯超過法定標準。桃園分局強調，吸毒或飲酒後駕駛車輛嚴重影響民眾生命安全，該分局1月迄今取締酒駕、毒駕共62件，將持續加強取締稽查，呼籲民眾勿以身試法。

