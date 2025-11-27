有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探

藝人瑤瑤赴韓國旅遊遭遇租屋驚魂，房東擅自開門入室，警方協助她搬離並進行安全檢查。（翻攝自臉書/瑤瑤黃喬歆）

藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。

房東擅自進入房間？瑤瑤韓國住宿驚魂始末

瑤瑤在社群平台透露，事發當晚原本打算外出，房東以為屋內沒有人，直接開門進入。她當場嚇到不敢出門，整天待在房內不敢移動，晚餐也沒吃。

直到晚間友人下班趕到，她才在警方協助下搬離住處。瑤瑤在臉書分享，當她撞見房東時，房東非但沒有道歉，還與她發生口角。房東稱自己是屋主，即使房間已出租，也可自由進入，引發瑤瑤強烈不滿。

房東可以隨意進入租客房間嗎？

警方接獲報案後，隨即派員與瑤瑤一同返回房間，協助整理行李並檢查是否存在監控攝影機等安全疑慮。儘管房東在警方到場前已離開，瑤瑤仍進派出所做筆錄，等待後續調查結果。她在社群平台上感慨，「雖然我不是住什麼高級飯店，但房子租出去了不隨意進入房客房間不是基本的嗎？怎麼還會讓我遇到這種事🤷🏻‍♀️」

房東行為太怪異？

瑤瑤稍早再發影片補充細節。她指出，房東前一天曾敲門，但在她回應後便離開；隔天她故意不應答，想確認對方是否會強行進入，結果房東果真直接將房門打開。

當瑤瑤開始錄影時，房東態度立刻轉為道歉，並警告她不要拍攝，但最終仍摔門離開。瑤瑤後來在友人與警方陪同下連忙搬離現場並正式報案，原本透過訂房平台預訂8晚的住宿，也因此僅住2天。

海外住宿遭遇擅自開門該怎麼辦？

瑤瑤提醒所有海外旅遊民眾，務必注意住宿安全，遇到異常情況應立即尋求警方或相關單位協助，以保障自身安全。她的經驗也提醒租屋平台與房東，尊重租客隱私與安全是基本責任。

