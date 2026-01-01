有片／圓鍬、熨斗、扳手頭上遊走！肯亞理髮師奇特剪髮爆紅 客人願付10倍價社群紅一波

2025年11月26日，肯亞網紅理髮師馬丁斯正在幫顧客尼恩賈理髮，他用的工具是一把燒熱的熨斗。美聯社



肯亞首都奈洛比市區邊緣有間簡陋小屋，木牆上掛著圓鍬、熨斗、農用剪刀和扳手。但這裡不是賣工具的商店，這是一間理髮店，牆上的工具都是理髮用具。

美聯社報導，男子尼恩賈在馬丁斯（Safari Martins）引導下就座，準備理髮。

馬丁斯微笑著說：「我只是使用不尋常的工具。」接著他拿起一把圓鍬，用其鋒利的邊緣滑過尼恩賈的頭部，在行雲流水的一串動作中削下一片片頭髮，最後理出令人驚訝的俐落髮型。

馬丁斯是肯亞最出名的理髮師之一，在Instagram和TikTok帳號各擁有逾100萬名追隨者，他在網路上被稱為薩夫羅酋長（Chief Safro）。

馬丁斯在尼恩賈頭上操作各式工具並進行細部修剪時，一名助手站在一旁，用智慧型手機從不同角度捕捉畫面，這些影片將是馬丁斯上傳社群的影片素材。

2025年11月26日，肯亞網紅理髮師馬丁斯正在幫顧客尼恩賈理髮，助手在一旁用手機拍攝過程，作為上傳社群的素材。美聯社

網紅理髮師是肯亞的新趨勢，當地社群媒體使用量在近年爆炸式增長，TikTok等平台既被用於娛樂，也被視為利潤豐厚的副業。

馬丁斯出生於盧安達，現定居於奈洛比，他在2018年高中時期就開始從事理髮工作。他借來一把剪刀，開始在教室外和擁擠的宿舍提供剪髮服務。

5年後，他的生財工具加入了相機，同時捨棄傳統剪髮工具，從此不再走傳統之路。

馬丁斯的怪異理髮方式很快走紅，他也將越來越多非洲傳統民間故事融入影片配音中。

馬丁斯說：「我深到非洲文化與非洲故事的啟發。」他補充其中一項工具、一個磨尖的熨斗，曾接受村莊長老的祝福。

馬丁斯的持久影響力源於髮型的滿意度，顧客表示他們很喜歡，而且還有機會在肯亞最紅的社群媒體帳號之一短暫露臉。

去年首次找馬丁斯理髮的尼恩賈說：「如果拿他跟其他理髮師相比，他的才華是另一個層次的。當我在這裡理髮時，我感到非常自在……走在街上時，我也變得非常有自信。」

獨特的理髮體驗和5分鐘的社群媒體成名機會，足以讓顧客忽視價格。馬丁斯的理髮費用高達1500肯亞先令（約365元台幣），這在奈洛比算是高昂的價格，當地男性平常修剪頭髮的費用可能只有十分之一。

2025年11月26日，肯亞網紅理髮師馬丁斯正在幫顧客尼恩賈理髮，後方牆上掛著的都是他的理髮工具。美聯社

馬丁斯和其他網紅理髮師的受歡迎程度，正搭上肯亞社群媒體急速成長的列車。根據市場研究機構DataReportal的數據，2023年1月該國僅有1060萬社群媒體用戶。到2025年1月，這一數字增加近一半，達到1510萬。

由於社群媒體內容變現通常以西方數位廣告費率為基準，在網路上取得成功，也能為肯亞人帶來相對可觀的意外收入。

智庫肯亞公共政策研究與分析研究所（Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis）在去年6月的簡報中表示，肯亞約有15%從事線上內容創作的人將其作為主要收入來源。

儘管如此，馬丁斯抱怨理髮師並未像其他內容創作者那樣獲得同樣的回報，他是對的。根據資助網紅的公司Fundmates說法，收入最高的創作者通常是製作遊戲、教育或生活風格內容的人，因為品牌合作在這些領域適用性更廣泛。

馬丁斯說：「理髮師在社群媒體上走紅，但我覺得他們沒有得到尊重。即使你有流量、有互動，你也不會像內容創作者那樣獲得報酬。」

