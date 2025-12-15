有片／基隆毒駕撞擊瞬間曝 小轎車「恐怖偏移」猛撞女行人奪命

基隆市仁一路今（15）日上午11時許發生恐怖毒駕！1名小轎車駕駛疑似施用毒品上路，行經該路段時，車輛左右搖晃之後向右偏移，迎面撞上1名路人，旋即擦撞多輛機車，最後猛力撞擊小轎車才停下，初步調查事故造成1人命危、2人輕傷，稍早恐怖的撞擊瞬間也曝光。

車輛失控偏移猛撞人車。（圖／TVBS）

車禍撞擊過程。（圖／TVBS）

畫面顯示，該輛白色小轎車行車速度不慢且軌跡相當不穩，不斷地左右搖晃，行經至基隆市仁一路一帶時，小轎車突然向右慢慢偏移，朝著女行人迎面駛來，直到女子發現車輛越靠越近，察覺不對勁，想閃躲時已被白色小轎車撞飛，車輛旋即沿路擦撞路邊多輛機車，雜物、機車車殼噴濺四散，最後猛力撞上停在路邊的小轎車才停下。

車輛追撞停在路邊汽機車。（圖／TVBS）

目擊民眾指出，駕駛疑似一邊吸食喪屍煙彈一邊開車，目前警方已將駕駛戒護送醫，詳細事發過程以及肇事原因仍待調查釐清。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

◎未經判決確定，應推定為無罪。

