有片／墨西哥女總統當街「遭噁男強吻、襲胸」！超扯畫面曝光

國際中心／巫旻璇報導

墨西哥總統雪恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥城街頭親民拜會時，突遭一名男子靠近，對她的頸部偷親，還疑似伸手觸碰上圍，引發各界震驚。就在不久前，烏魯阿潘（Uruapan）市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才遭槍擊身亡，當地民眾因此走上街頭抗議，社會氛圍緊張。













墨西哥總統雪恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。街頭與民眾談話時，突然有男子從背後靠近。（圖／翻攝自IG@claudia_shein）

綜合《美聯社》等其他外媒報導，網路流傳的影片可見，雪恩鮑姆在街頭與民眾談話時，突然有男子從背後靠近，試圖親吻她的脖子，同時雙手往前伸。她反應沉著，立刻揮手制止，轉身面對該男子時雖然仍保持微笑，但神情明顯僵硬，還對對方說了一句「別擔心」。影片曝光後引發討論，許多網友質疑維安鬆散，「怎麼沒人保護她？」、「如果是刺客，後果不堪設想」。從畫面中可看到，事件發生的前幾秒並未有保鑣出現，約3秒後才有一名身穿藍色西裝、原本低頭滑手機的隨扈衝上前制止嫌犯。





墨西哥總統雪恩鮑姆親民風格，讓她習慣貼近群眾、自拍握手。（圖／翻攝自IG@claudia_shein）









雪恩鮑姆延續前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的親民風格，習慣貼近群眾、自拍握手。然而這次遭遇，正值墨西哥政壇暴力事件頻發的敏感時期。稍早，烏魯阿潘市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）在亡靈節活動中遭公開槍殺，雪恩鮑姆才於4日與其遺孀會面。截至目前，總統府尚未就此性騷擾事件發表正式回應。

































《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

