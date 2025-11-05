有片／墨西哥女總統遭男子當街親吻襲胸 隨扈慢半拍引爆爭議

墨西哥總統薛恩鮑姆。美聯社



墨西哥第一位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週二（4日）在墨西哥城使區與民眾互動時，遭一名男子突然擁上親吻襲胸，隨扈慢半拍的反應引起廣大質疑。

從網路流傳的影片可以看到，薛恩鮑姆在城區面向一群民眾近距離交談時，一名穿著襯衫、看起來似乎喝醉的男子突然從她身後湊近，親吻她的頭髮與左後頸，接著雙手抱上準備摸到薛恩鮑姆的胸部。

旁邊一名戴眼鏡的隨扈一開始似乎在看著手機，接著才向前阻止這名男子。薛恩鮑姆輕輕地把男子的手推開，影片中她似乎還說了「沒事、沒事」，臉上掛著僵住的笑容。

與她的政治導師、前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一樣，薛恩鮑姆經常進入人群握手寒暄，拍攝合照，這是她一貫的親民作風。但是在墨西哥政治暴力頻傳，本月1日更有市長公然遭到兇手開七槍刺殺，很可能是與墨西哥猖獗的毒梟幫派有關。

諷刺的是，薛恩鮑姆週二也去探視被刺殺市長的遺孀，並表示要在刺殺發生地米卻肯州，推出加強的安全保護計畫。

10月1日薛恩鮑姆就職滿一週年。西班牙《國家報》與墨西哥當地媒體委託墨西哥Enkoll民調機構的調查顯示，儘管上任沒多久就面對美國總統川普的關稅戰，薛恩鮑姆的民望極高，支持度達78%，比她的政治導師羅培茲歐布拉多就職一週年時還高。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

