有片／墨西哥女總統遭男子當街親吻襲胸 隨扈慢半拍引爆爭議
墨西哥第一位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週二（4日）在墨西哥城使區與民眾互動時，遭一名男子突然擁上親吻襲胸，隨扈慢半拍的反應引起廣大質疑。
從網路流傳的影片可以看到，薛恩鮑姆在城區面向一群民眾近距離交談時，一名穿著襯衫、看起來似乎喝醉的男子突然從她身後湊近，親吻她的頭髮與左後頸，接著雙手抱上準備摸到薛恩鮑姆的胸部。
🇲🇽 | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.
El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f
— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025
旁邊一名戴眼鏡的隨扈一開始似乎在看著手機，接著才向前阻止這名男子。薛恩鮑姆輕輕地把男子的手推開，影片中她似乎還說了「沒事、沒事」，臉上掛著僵住的笑容。
與她的政治導師、前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）一樣，薛恩鮑姆經常進入人群握手寒暄，拍攝合照，這是她一貫的親民作風。但是在墨西哥政治暴力頻傳，本月1日更有市長公然遭到兇手開七槍刺殺，很可能是與墨西哥猖獗的毒梟幫派有關。
諷刺的是，薛恩鮑姆週二也去探視被刺殺市長的遺孀，並表示要在刺殺發生地米卻肯州，推出加強的安全保護計畫。
10月1日薛恩鮑姆就職滿一週年。西班牙《國家報》與墨西哥當地媒體委託墨西哥Enkoll民調機構的調查顯示，儘管上任沒多久就面對美國總統川普的關稅戰，薛恩鮑姆的民望極高，支持度達78%，比她的政治導師羅培茲歐布拉多就職一週年時還高。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
