【有片】壞痞兔超級盃高唱波多黎各文化 川普怒轟「史上最糟中場秀」

壞痞兔8日在超級盃中場秀以波多黎各文化為主題演唱，驚豔全場。（取自X平台@Seanlofficial）



波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）8日在超級盃中場秀以波多黎各文化為主題演唱，驚豔全場，卻被美國總統川普公開批評「糟透了」、「沒有人聽得懂他在說什麼」，他認為這場中場秀對美國是1種冒犯，並對壞痞兔全程以西班牙語演唱和舞蹈內容表達不滿。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）8日舉行年度冠軍賽。2026年第60屆超級盃（Super Bowl LX）由「新英格蘭愛國者」（New England Patriots）對決「西雅圖海鷹」（Seattle Seahawks），這是雙方繼第49屆超級盃後，兩軍再次在超級盃碰頭。

美國總統川普（Donald Trump）並未到場觀賽，而是佛羅里達州舉行觀賽派對。不過，在比賽期間，他批評波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）的中場表演是「1記耳光」，還表示「沒人聽得懂他在說什麼」。

川普說：「超級盃中場秀簡直糟透了，絕對是史上最糟之一！毫無意義，對美國的偉大是1種冒犯，也不代表我們對成功、創意或卓越的標準。」他補充表示：「這場『秀』就是對我們國家的『1記耳光』，而我們的國家每天都在創下新標準和紀錄。」

壞痞兔來自波多黎各，他全程以西班牙語演唱，似乎引起川普的強烈不滿。川普批評：「沒人聽得懂這個人在說什麼，舞蹈也很噁心，尤其是小孩在全美和全世界觀看時。」

壞痞兔在葛萊美喊「ICE滾出去」

壞痞兔的本名為貝尼托．安東尼．馬蒂內茲．歐加修（Benito Antonio Martinez Ocasio），外界先前高度期待這位31歲歌手的表演，紛紛猜測他是否會利用這個舞台，在幾千萬觀眾面前再次批評川普政府。

1週前，壞痞兔獲頒葛萊美最佳年度專輯獎時，才公開痛批川普的掃蕩移民政策。他在頒獎台上大喊「ICE滾出去」時，贏得了全場的熱烈歡呼。

至於川普對壞痞兔的批評也不讓人意外，他曾說壞痞兔公開反對美國移民暨海關執法局（ICE），是「中場秀的糟糕人選」。

超級盃播出宣傳ICE的廣告

不過，諷刺的是，在壞痞兔的中場秀結束後，1則以親切語氣宣傳ICE特工的廣告，在部分地區播出。

這支由組織「美國主權」（American Sovereignty）出資的影片，將ICE特工描繪為「朋友和鄰居」，「正在將暴力罪犯從美國街道和社區清除出去」。美國主權自我介紹為「致力於保護邊境、保障社區安全，以維護美國價值觀的團體」。

這則廣告中說：「這份工作危險且艱難，但ICE有1個使命：讓美國成為更安全的地方。他們正在做的正是這件事。」

這則廣告出現之際，美國民眾對ICE的不滿正在上升，先前明尼阿波利斯發生兩起聯邦特工槍擊致死事件。CNN在1月的民調顯示，半數美國人認為ICE讓美國城市變得更不安全。

