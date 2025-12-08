有片／夜店玩嗨不想離開！醉男竟咬傷安管還嗆警 被上銬竟倒地裝睡超糗畫面曝

信義醉男竟咬傷安管還嗆警。（警方提供）

台北市一名男子今（8）日到信義區的夜店狂歡，沒想到玩嗨後竟不願離去，甚至咬傷安管人員，警方到場後還對警方叫囂，因此警方對他依法實施管束，而從民眾曝光的影片中可以看到，他被警方上銬後竟躺在地上「裝睡」，相關畫面全被拍下。

信義分局說明，今天凌晨4時22分許，警方擔服巡邏勤務接獲報案稱夜店有客人喝酒鬧事，警方到場時李男現場情緒激動，於夜店結束時間不願離去，與安管糾紛並咬傷安管人員，遭安管帶離夜店仍酒醉鬧事與警方叫囂。

廣告 廣告

警方為了防止該名男子的脫序行為，依警職法第19條1項「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」對他實施管束，並聯繫姊姊至所帶回。

而民眾也在一旁錄下相關的影片，從網友發布的影片中可以看到，該名男子被上銬後竟然乾脆躺在地上「裝睡」，最後被4、5名警員拖上警車，超丟臉瞬間全曝光。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

帶女兒出門被突襲「遭質疑自導自演」 沈伯洋曬一圖反擊：笑死！我需要喔？

信義毒蟲拒檢飆車還撞傷2騎士！ 無照、毒駕、違規累計最高先罰22萬

快訊／8歲兒遭爆涉校園霸凌 賴瑞隆激動落淚再致歉：會讓孩子離開學校