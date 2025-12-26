有片／大雪釀災？日本群馬高速公路至少15車連環追撞、數車起火多人受傷

日本關越高速公路位於群馬縣水上町的下行路段，12月26日晚間發生連環車禍，至少15輛車追撞，部分車輛起火。翻攝X帳號@Gt8VUlzRG7buafO



日本群馬縣水上町26日晚間發生重大連環車禍，關越高速公路（関越自動車道）下行方向至少15輛汽車與卡車追撞，部分事故車輛起火。車禍導致多人受傷，並造成關越高速公路雙向部分路段暫停通行，迄當地時間晚間9點多火勢仍未撲滅。

日本放送協會（NHK）報導，這起連環車禍發生在關越高速公路位於群馬縣的月夜野交流道和水上交流道間的下行路段。

根據群馬縣警交通警察隊，捲入連環車禍的大型卡車起火。消防隊表示，事故造成多人受傷，有通報部分傷勢嚴重。

事故路段是雙向二線道的直線道路，當時水上町已發布大雪警報，路面有積雪，至於是否為路面打滑肇禍，警消正在確認詳細狀況。

受到連環車禍影響，迄晚間10點半，關越高速公路的新潟縣湯澤交流道到月夜野交流道間的上行路段，以及月夜野至水上交流道的下行路段，仍暫停通行。

日本氣象廳26日指出，受強大冬季氣壓影響，日本海測的北日本和西日本地區降雪將逐漸增強，西口本迄26日晚間面臨強降雪和暴風雪威脅，北日本則將持續至27日，呼籲民眾注意交通影響。

