有片／孟加拉中部罕見5.5強震至少已7死 民眾跑到街上不敢待室內
孟加拉中部21日上午發生規模5.5地震，至少已造成7人喪生，數十人受傷。餘震不斷，首都達卡也感受到強烈震動，不安的民眾紛紛跑到街上，不敢逗留在室內。
Bangladesh experienced an Earthquake - no damage done, but another wraning sign bit the dust! pic.twitter.com/SuHWQynzwq
— Revolt (@revolt_71) November 21, 2025
美聯社報導，孟加拉地震發生於當地時間上午10點38分（台灣時間中午12點38分），根據美國地質調查所（USGS）數據，震央位於諾爾辛迪縣（Narsingdi）的古拉沙爾（Ghorashal）鎮，深度僅10公里，震央距離達卡僅約25公里。
達卡DBC電視台報導，已知地震罹難者包括2名兒童，死者大多因垮下的屋頂和倒塌的牆壁而亡。
達卡市區一棟建築物的欄桿倒塌，造成3人死亡，當時罹難者正在一家肉舖採買，雖然送醫仍宣告不治。
當地居民阿里夫說，他聽到一聲巨響後出來察看，「看到一些磚塊掉下來，我還看到一些人受傷」。
孟加拉消防暨民防部派出消防員搜救，以及前往達卡一處起火點滅火。根據當地電視台畫面，死傷者家屬在醫院哭泣，達卡大學則有學生在地震時從宿舍跳下試圖逃生。
根據USGS資料，因為處於印度和歐亞板塊交界處，孟加拉北部和東南部是地震活躍區，相較之下中部地震較少。自1950年以來，在21日地震震央方圓250公里內，只發生過14次規模5.5以上地震，其中包括兩次規模6地震。
專家警告，擁有1.7億人口的孟加拉，對於可能造成巨大破壞的強震準備不足。
