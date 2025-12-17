有片／孟加拉校園手扶梯故障！極速運行學生嚇爛 香港人淡定回：何時引進？

BRAC大學校內一部原本正常運作的電扶梯，在下課尖峰時段突然毫無預警地「失控加速」。（翻攝畫面）

孟加拉達卡BRAC大學週一（15日）發生一起令人心驚膽戰的電扶梯意外。校內一部原本正常運作的電扶梯，在下課尖峰時段突然毫無預警地「失控加速」，原本應平穩運行的台階竟以數倍速向下狂飆，導致梯面上的學生重心不穩、險些釀成嚴重的連環踩踏事故。

相關影片在社群媒體上迅速瘋傳，畫面中不僅能聽到現場尖叫聲此起彼落，更有不少學生為了自保，在抵達出口瞬間被迫採取「跳躍式」逃生。

這段長約16秒的驚險影片由校內學生上傳，他更在文中自嘲這是「通往天堂的階梯」。影片顯示，當故障電扶梯以不合理的速度運轉時，學生們必須緊抓扶手才能維持平衡，更有許多人在接近降落平台時驚慌大喊「快走、快走」，以免被後方噴湧而出的同學撞上。

儘管場面一度失控混亂，校方在接獲報案後已緊急關閉該設備並派員維修，所幸這起突發的機械故障最終並未造成任何重大人員傷亡。

有趣的是，這起在國際間引發校園安全隱憂討論的新聞，傳到香港社群平台後，留言畫風卻出現驚人的轉變。相較於孟加拉學生的恐慌，生活步調極快的香港網友顯得格外「淡定」，甚至引爆一片羨慕聲浪。

許多香港網友紛紛留言笑稱「這速度很理想」「終於有正常一點的速度了」，甚至有人笑問香港地鐵何時能引進同款設備，直言如果全香港的電扶梯都這麼快，每天上班就能多睡2分鐘。

這場跨國界的網路熱議也吸引了台灣網友圍觀，紛紛感嘆香港人的通勤壓力究竟有多大，竟然能將故障意外視為「效率指標」。部分專業網友分析，這類事故極有可能是因為超載導致制動機制失效，進而因重力加速度引發溜坡，與著名地標朗豪坊早年發生的電扶梯意外雷同。

